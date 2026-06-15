Twórcy Lords of the Fallen 2 odsłaniają kolejna karty. Kooperacja, Japonia i żywy Umbral

Co jakiś czas twórcy Lords of the Fallen 2 powracają z kolejnymi odcinkami dzienników deweloperskich. Wszystko po to, by przybliżyć nam nadchodzącą produkcję.

Podobnie jest i tym razem. O czym zatem opowiedzieli twórcy z Hexworks i CI Games? Kolejne doniesienia o Lords of the Fallen 2 Wiemy na przykład, że już w dniu premiery Lords of the Fallen 2 ma być wyposażone w pełni działającą kooperację, w ramach której uczestniczący gracze będą progresować wspólnie. To o tyle ważne, że w poprzedniej odsłonie serii z 2023 roku funkcja ta pojawiła się dopiero po czasie. Jak zapewniają deweloperzy, fakt ten ma sprawić, iż współpraca została lepiej wpleciona w łupy, zadania oraz eksplorację świata przedstawionego. Wszak tym razem pojawiła się ona już w pierwotnych założeniach, dzięki czemu sam projekt mógł być bardziej pod tym kątem dopasowany. A skoro o świecie mowa – ten będzie składał się z pełni połączonych ze sobą biomów, co ma pozwolić na płynne podróżowanie.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w drugim Lords of the Fallen pojawi się Yisugen. Biom ten, jak można się domyśleć już po samej jego nazwie, będzie inspirowany Japonią. To region spustoszony przez wojnę i choroby. Według CI Games Yisugen ma wyróżniać się na tle całej gry, ale jednocześnie będzie częścią całego zestawu odmiennych wizualnie biomów – to też m.in. nękany przez sztormy region przybrzeżny z wyspami i zamkami. Chociaż taka odrębność ma się pojawić, to zdaniem twórców nie naruszy ona tożsamości produkcji jako całości. Nadal ma to być przede wszystkim dark fantasy.

GramTV przedstawia:

Autorzy pochylili się również nad Umbral. Kraina, wcześniej krytykowana za statystyczność, teraz stałą się bardziej dynamiczna, jednocześnie zachowując tożsamość martwego, wręcz rozkładającego się świata. Niemniej Umbral będzie reagować na poczynania gracza, co ma sprawić, że każde podejście będzie inne. Zresztą, twórcy w ramach Project Living World założyli sobie responsywność całego świata gry. Inne ważne aspekty to zupełnie nowa, stawiająca na dynamikę broń, czyli katana, która miała być drugim najbardziej pożądaną przez graczy orężem po kosie. Warto także wspomnieć o The Scion – bossie, który miał stanowić spore wyzwanie dla animatorów. Lords of the Fallen ukaże się w 3. lub 4. kwartale 2026 roku, jesienią. Produkcja CI Games dostępna będzie nie tylko na komputerach osobistych, ale i na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

