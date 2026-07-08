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Mortal Shell II chce zdążyć przed konkurencją. Mamy oficjalną datę premiery gry

Mikołaj Ciesielski
2026/07/08 17:50
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W nową produkcję Cold Symmetry zagramy tego lata.

Demo Mortal Shell II cieszyło się dużym zainteresowaniem podczas ostatniego Steam Next Fest. Dzisiaj natomiast firma PlayStack i deweloperzy ze studia Cold Symmertry podzielili się informacją, na którą z pewnością czekali gracze zainteresowani wspomnianą produkcją. Wydawca oraz twórcy ujawnili bowiem dokładną datę premiery kontynuacji Mortal Shell.

Mortal Shell II
Mortal Shell II

Twórcy Mortal Shell II ujawnili datę premiery

Zgodnie z przekazanymi informacjami Mortal Shell II zadebiutuje na rynku już 20 sierpnia 2026 roku. Wraz z datą premiery firma PlayStack i deweloperzy ze studia Cold Symmertry opublikowali nowy zwiastun. Wspomniany trailer potwierdza sierpniową premierę, a także pozwala rzucić okiem na kilka fragmentów rozgrywki.

Mortal Shell II to samodzielna kontynuacja gry Mortal Shell, znacznie bardziej rozbudowana od oryginału. Oferuje szybszą walkę, która nie wybacza błędów, bardziej szczegółowe projekty broni oraz obszerne możliwości ich ulepszania, kładzie również większy nacisk na swobodną eksplorację kompaktowego otwartego świata – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Mortal Shell II zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Na Steam i w Xbox Store podstawowa wersja gry dostępna jest za 169 złotych. Natomiast w PlayStation Store wspomniany tytuł wyceniono na 219 złotych.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/07/mortal-shell-ii-launches-august-20

Tagi:

News
data premiery
zwiastun
soulslike
Cold Symmetry
Mortal Shell II
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112