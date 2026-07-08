Mortal Shell II chce zdążyć przed konkurencją. Mamy oficjalną datę premiery gry

Demo Mortal Shell II cieszyło się dużym zainteresowaniem podczas ostatniego Steam Next Fest. Dzisiaj natomiast firma PlayStack i deweloperzy ze studia Cold Symmertry podzielili się informacją, na którą z pewnością czekali gracze zainteresowani wspomnianą produkcją. Wydawca oraz twórcy ujawnili bowiem dokładną datę premiery kontynuacji Mortal Shell.

Twórcy Mortal Shell II ujawnili datę premiery

Zgodnie z przekazanymi informacjami Mortal Shell II zadebiutuje na rynku już 20 sierpnia 2026 roku. Wraz z datą premiery firma PlayStack i deweloperzy ze studia Cold Symmertry opublikowali nowy zwiastun. Wspomniany trailer potwierdza sierpniową premierę, a także pozwala rzucić okiem na kilka fragmentów rozgrywki.