Producenci Matrixa i Jokera bankrutują. Wszystko przez Warner Bros.?

Warto dodać, że przez lata Village Roadshow i Warner Bros wspólnie produkowały liczne hollywoodzkie przeboje. Ich współpraca załamała się w 2022 roku po premierze filmu Matrix Zmartwychwstania, który Warner Bros udostępniło na HBO Max, co wywołało sprzeciw Village Roadshow. Firma uznała ten ruch za złamanie kontraktu i odmówiła zapłaty 100 milionów dolarów.

Village Roadshow Entertainment Group, wytwórnia odpowiedzialna za takie hity jak Matrix i Joker, złożyła wniosek o ochronę przed upadłością w Stanach Zjednoczonych. Dokumenty trafiły do sądu w Delaware, a firma tłumaczy swoje problemy finansowe długotrwałym konfliktem prawnym z Warner Bros oraz nietrafionymi inwestycjami w niezależne produkcje filmowe i telewizyjne. Aby zmniejszyć długi, które według dokumentacji wynoszą od 500 milionów do nawet miliarda dolarów, Village Roadshow planuje sprzedać swoją bibliotekę filmową za 365 milionów dolarów.

Warner Bros. w 2022 roku złożył wniosek o sądowy arbitraż domagający się tych pieniędzy twierdząc, że kontrakt wspominał o konieczności zapewnienia dystrybucji kinowej, ale nie o wyłącznej dystrybucji kinowej. Village Roadshow uznało to za wyłudzenie pieniędzy. Firma twierdzi, że na skutek poniesionych strat została pozbawiona praw do ewentualnych sequeli i prequeli filmów, nad którymi wcześniej współpracowały obie strony. Firma nie została dopuszczona także do produkcji wielu innych filmów w partnerstwie z Warner Bros. A postępowania sądowe wciąż trwają.

Keith Maib, dyrektor ds. restrukturyzacji w Village Roadshow, stwierdził w sądowych dokumentach, że: