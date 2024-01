Like a Dragon: Infinite Wealth pewnym hitem? To najlepiej oceniana gra w dziejach serii Yakuza

Like a Dragon: Infinite Wealth to najlepiej oceniana gra w dotychczasowej historii serii Yakuza.

Wygląda na to, że Like a Dragon: Infinite Wealth odniosło pierwszy sukces na długo przed planowaną premierą.

Like a Dragon: Infinite Wealth zadebiutuje oficjalnie pod koniec tygodnia – 26 stycznia – ale już teraz producent gry Ryu ga Gotoku Studio i wydawca, firma Sega, maja spory powód do świętowania. Gra zbiera doskonałe oceny recenzentów i szybko stała się najlepiej ocenianą grą w dziejach serii Yakuza.