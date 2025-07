Twórcy Helldivers 2 z rozczarowującym ogłoszeniem. Arrowhead rozwiewa wątpliwości graczy

Zaledwie dzień po ogłoszeniu daty premiery wersji na Xbox Series X/S wielu graczy zaczęło spekulować, czy Helldivers 2 trafi także do Game Passa. Oczekiwania podsycała długa nieobecność tytułu na konsolach Microsoftu, jednak Arrowhead szybko uciął spekulacje. Jak zauważył portal VideoGamer , przedstawiciel studia o pseudonimie Baskinator stanowczo stwierdził, że gra „zdecydowanie nie” trafi do Game Passa i „nie ma takich planów”.

Obecnie gracze mogą składać zamówienia przedpremierowe na Helldivers 2 w dwóch wariantach: Standard oraz Super Citizen Edition. Do 26 sierpnia osoby zamawiające otrzymają trzy zestawy pancerza: „TR-7 Ambassador of the Brand”, „TR-62 Knight” oraz „TR-9 Cavalier of Democracy”.