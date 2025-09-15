Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy GTA 6 nie mają wątpliwości: szykują największą premierę w historii gier

Jakub Piwoński
2025/09/15 09:30
Twórcy GTA 6 rekrutują z rozmachem.

Rockstar Games nie ma wątpliwości, że Grand Theft Auto 6 zapisze się w historii branży. Firma wspomniała o tym w kontekście niedawnych starań o rozszerzenie zespołu. .Studio w najnowszych ogłoszeniach rekrutacyjnych określiło nadchodzącą produkcję mianem „największej premiery w historii gier”.

GTA 6
GTA 6

GTA 6 zapowiadana przez Rockstar jako “największa gra w historii”

Tak odważne hasła w ogłoszeniach o pracę mogą być częścią świadomej strategii marketingowej, mającej już teraz budować legendę GTA 6. Może to też sugerować, że Rockstar szykuje naprawdę rozbudowaną kampanię promocyjną i potrzebuje większego niż kiedykolwiek zespołu, aby dopiąć projekt na premierę.

GTA 6 ma trafić na rynek 26 maja 2026 roku, ale już teraz mówi się, że ten termin jest nierealny. Od oficjalnego ogłoszenia w 2023 roku zobaczyliśmy dwa zwiastuny, które przybliżyły sylwetki dwójki grywalnych bohaterów oraz fragmenty rozległego świata Vice City i okolic. Rockstar do tej pory prowadził raczej oszczędną kampanię promocyjną, ale wzmożona aktywność firmy w rekrutacji sugeruje, że prawdziwa machina marketingowa ruszy dopiero bliżej premiery – najpewniej wraz z otwarciem przedsprzedaży.

Określenie „największa premiera” może dotyczyć wielu aspektów: przychodów, liczby sprzedanych kopii czy czasu spędzonego w grze. Poprzeczka jest jednak zawieszona wysoko – GTA V w trzy dni od premiery w 2013 roku wygenerowało miliard dolarów przychodu, a do dziś zarobiło ponad 10 miliardów, stając się jednym z najpotężniejszych produktów w historii rozrywki. Warto dodać, że GTA 6 ominie PC w dniu debiutu. Rockstar koncentruje się na wersjach konsolowych, a edycja komputerowa – jeśli powtórzy się scenariusz z poprzednich odsłon – może pojawić się dopiero kilka lat później.

Źródło:https://gamerant.com/gta-6-launch-expectations-sale-biggest-launch-ever-internal-prediction/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


