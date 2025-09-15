Twórcy GTA 6 nie mają wątpliwości: szykują największą premierę w historii gier

Rockstar Games nie ma wątpliwości, że Grand Theft Auto 6 zapisze się w historii branży. Firma wspomniała o tym w kontekście niedawnych starań o rozszerzenie zespołu. .Studio w najnowszych ogłoszeniach rekrutacyjnych określiło nadchodzącą produkcję mianem „największej premiery w historii gier”.
GTA 6 zapowiadana przez Rockstar jako “największa gra w historii”
Tak odważne hasła w ogłoszeniach o pracę mogą być częścią świadomej strategii marketingowej, mającej już teraz budować legendę GTA 6. Może to też sugerować, że Rockstar szykuje naprawdę rozbudowaną kampanię promocyjną i potrzebuje większego niż kiedykolwiek zespołu, aby dopiąć projekt na premierę.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!