GTA 6 zostanie ponownie opóźnione? Nowe szczegóły wyciekły o grze

Nie wierzę, aby GTA 6 ukazało się w maju. Z jakiegoś powodu tego po prostu nie widzę. Wszystkie komentarze i plotki wskazują na takie rozwiązanie – powiedział Henderson.

Już teraz GTA 6 określane jest mianem gry AAAAA, a współzałożyciel Devolver Digital wytłumaczył, że produkcja Rockstar Games jest większa niż cokolwiek, co wcześniej pojawiło się na rynku. Niestety do sieci regularnie trafiają nowe doniesienia, które sugerują kolejne opóźnienie daty premiery. Chociaż debiutu gry mamy doczekać się w maju przyszłego roku, to znany branżowy informator Tom Henderson w najnowszym odcinku podcastu Insider Gaming stwierdził, że ustalona data premiery nie jest możliwa do utrzymania.

Według jego przewidywań Rockstar Games faktycznie wypuści grę w 2026 roku, ale zamiast wiosną, gracze powinni szykować się na październik. Byłoby to zgodne z historią wydawniczą studia, ponieważ Red Dead Redemption 2 również zaliczyło dwa duże opóźnienia i ostatecznie trafiło na rynek właśnie jesienią.

Choć Henderson ma na koncie wiele trafnych przecieków, nie zawsze był nieomylny i przypomnieć można jego błędne informacje o rzekomej zapowiedzi Bully 2 sprzed kilku lat. Wątpliwości co do majowej daty premiery GTA 6 wyrażał jednak także Jason Schreier z Bloomberga, który uchodzi za jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł w branży.

W sieci pojawiły się również nowe informacje GTA 6. Insider Tez2 odkrył, że 27 maja 2025 roku zarejestrowano szereg domen internetowych powiązanych z serwerami Take-Two Interactive. Wszystko wskazuje na to, że chodzi o strony typu ARG, czyli fikcyjne witryny funkcjonujące w uniwersum gry.