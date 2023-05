Twórcy Gothic 2: Dzieje Khorinis wydali oświadczenie. Autorzy komentują wyciek

Twórcy Gothic 2: Dzieje Khorinis zapewniają, że prace nad projektem cały czas trwają i będą trwać do momentu, w którym modyfikacja nie będzie w pełni grywalna. Autorzy podkreślają także, że kontrowersyjna sytuacja, o której było głośno w ostatnich dniach, znacząco wzmocniła cały zespół odpowiedzialny za wspomnianego moda.

Jesteśmy świadomi faktu, że rozpowszechnione materiały Dziejów Khorinis przez osoby trzecie, zwłaszcza na tle ogromnych oczekiwań, budzą spore wątpliwości, zarówno co do ich jakości, jak i samych postępów, więc odnosząc się do konkretnych aspektów moda:

a) Warstwa wizualna modyfikacji - była w głównej mierze aktualna, nie licząc poszczególnych obiektów 3D bądź pancerzy/strojów, które nie zostały jeszcze do plików zaktualizowane, to samo dotyczy animacji.

Stan świata w materiałach prezentowanych przez nas wcześniej był inny, więc o ile zawierał ładniejsze lokacje, tak były one mało praktyczne (wydajność, nawigacja gracza). Inna kwestia, o której często piszecie, czyli „dlaczego tak dobrze to wyglądało na filmach, a wygląda inaczej w grze?” jest kwestią odpowiedniego kadrowania i montażu, a „dziury w mapie” nie wyglądają korzystnie dla oka, więc lokacje główne zawsze były tymi, które pokazywaliśmy Wam najchętniej, będąc świadomi ułomności terenów zewnętrznych, które są zbyt duże i nieciekawe, co chcieliśmy ostatecznie zmienić.

Sam świat to coś, z czym projekt boryka się od dawna. Początkowe niejasne pomysły, nieautorskie części świata „zapełniające teren”, który byłby łącznikiem między lokacjami głównymi oraz gdy ostatecznie energia źle spożytkowana, która była skupiona na rzeczach takich jak poprawianie dachóweczek (drzewka od dawna nie zostały przesuwane). Świat był już kiedyś gotowy, ale nawet wtedy nie nadawał się do użytku. Próbowaliśmy tutaj półśrodków i mozolnego poprawiania poszczególnych części, co jak później się okazało, nie przyniosło dobrych skutków, bo szybciej byłoby to zrobić na nowo niż po raz kolejny poprawiać.

Mimo wielu utalentowanych ludzi na przestrzeni lat pracy nad modem tak naprawdę nigdy nie było nikogo, kto chciałby pomóc na dłuższą metę, a rotacja grafików w projekcie była ogromna, co przełożyło się na niespójną stylistykę w wielu miejscach. Są tu też miejsca, które są zbyt duże i nie oferują nic ciekawego z perspektywy gracza, a zapełnienie ich potworkami nie ma sensu. Naszą intencją nie było oszukiwanie społeczności o tym, że świat jest ukończony i wszystko jest w porządku, po prostu sami wychodziliśmy z założenia, że można stworzyć na nim dobrą i satysfakcjonująca eksplorację, a jak pokazała brutalna prawda, jest tutaj jeszcze trochę pracy, którą należy z naszej strony wykonać.

Mniejsze i ciekawe, autorskie i spójne. To domena, której chcemy się teraz trzymać.

b) Warstwa fabularna - to coś, co podległo w ostatnim czasie sporym zmianom, a do samej gry nie zaimplementowano jeszcze wielu gotowych już treści, które stworzyliśmy przez ostatni czas. Poprzez warstwę fabularną mamy tu przede wszystkim na myśli przesortowanie wszelkich zadań pod kątem jakości (tam, gdzie były słabe jakościowo, powielały motywy z innych zadań lub po prostu wymagały rozbudowania).

Dotyczy to także fabuły głównej, w przypadku której na przełomie października-listopada ubiegłego roku zdecydowaliśmy się na zmiany mniejsze lub większe (na papierze, których nie wprowadziliśmy jeszcze do gry, więc nie jest to grywalne od początku do końca praktycznie w ogóle, nawet mimo wielu plików z postaciami i dialogami).

Zależy nam na tym, by to przede wszystkim fabuła główna była jak najbardziej angażująca, a wątki poboczne w świecie gry ją odpowiednio uzupełniały, a nie przysłaniały, co jest niestety częstą domeną innych modyfikacji, i z czego chcemy wyciągnąć lekcję – co jednak wcześniej nie udało się naszym zdaniem ostatecznie uzyskać, trzymając dialogów i ogólnego szkieletu fabuły z czasów szkoły podstawowej, dlatego właśnie te zmiany są konieczne.

c) Organizacja pracy - Prowadzone przez nas aktywności na rzecz moda, przez długi czas pozostawiały wiele do życzenia. Dlatego też w ostatnim czasie, mając na uwadze dobro projektu, dokonaliśmy dużych zmian w strukturze zespołu. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć m.in. zmianę CEO projektu (co nastąpiło już jakiś czas temu), gdzie miejsce dotychczasowego koordynatora projektu – Darka, zajął inny członek od dawna współtworzący z nami moda – co jest dla tego projektu dużym powiewem świeżości.

Postawiliśmy również na mniejszy, bardziej skondensowany skład złożony z najbardziej zaangażowanych osób w prace nad modem, przez co w wyniku dyskusji pożegnaliśmy się z 26 osobami.