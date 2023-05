Gothic II: Dzieje Khorinis wyciekło do sieci. Afera z powstającego moda do gry

Mało kto już wierzy, że Gothic II: Dzieje Khorinis kiedykolwiek wyjdą w grywalnej wersji. Zapowiedziana w 2018 roku modyfikacja otrzymała ostatnią aktualizację o pracach nad grą prawie dwa lata temu. Nieoczekiwanie po tak długim okresie do sieci wyciekło dziesięć filmów przedstawiających moda w akcji. Gracze mogą zobaczyć, jak prezentuje się jedno z miast, kopalnie, czy ogromna twierdza. Ale to, co zobaczyli fani, nie nastroiło ich optymistycznie na dalsze oczekiwanie premiery modyfikacji.

Nagrania z Gothic II: Dzieje Khorinis wyciekły do sieci

Dodatkowo wokół samego wycieku narosło wiele kontrowersji. Według niepotwierdzonych informacji szef projektu, którego niektórzy nazywają Darkiem, miał przekazać pliki z grą dziewczynie, która napisała do niego w sprawie testowania modyfikacji, w zamian oferują swoje nagie zdjęcia. W sieci można znaleźć zapis ich rozmowy.