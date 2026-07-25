Twórcy gier oszaleli na punkcie Jimothy'ego. Szop trafi do kolejnej gry i tym razem będzie to Guild Wars 2

Studio ArenaNet ogłosiło, że do Guild Wars 2 trafi wyjątkowy kolekcjonerski dodatek inspirowany Jimothym, czyli szopem z Seattle, który w ostatnich tygodniach stał się internetową sensacją. Już wkrótce gracze będą mogli zdobyć jego miniaturową wersję jako towarzysza w świecie Tyrii. Dzieje się to tuż po tym gdy popularny szop stał się grywalną postacią w Dungeons & Dragons, a Blizzard ogłosił wprowadzenie zwierzaka do świata World of Warcraft.

Viralowy szop Jimothy trafi do Guild Wars 2

Jimothy zdobył ogromną popularność po opublikowaniu w sieci nagrania przedstawiającego zwierzaka, który najprawdopodobniej urodził się z rzadką wadą rozwojową określaną jako Short Spine Syndrome. Charakterystyczna budowa jego ciała sprawiła, że szybko podbił serca internautów na całym świecie. Co ciekawe, autorką oryginalnego nagrania była żona jednego z deweloperów pracujących w ArenaNet i to właśnie ona nadała zwierzęciu imię Jimothy. Od momentu, gdy szop stał się viralową gwiazdą internetu, społeczność zaczęła domagać się jego obecności w różnych grach. W ubiegłym tygodniu Jimothy doczekał się nawet oficjalnych statystyk do Dungeons & Dragons, później Blizzard zapowiedział jego obecność w World of Warcraft, a teraz dołączy również do świata Guild Wars 2.

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