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Twórcy gier oszaleli na punkcie Jimothy'ego. Szop trafi do kolejnej gry i tym razem będzie to Guild Wars 2

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/25 18:00
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Viralowy szop Jimothy zaczyna coraz śmielej wkraczać do świata gier.

Studio ArenaNet ogłosiło, że do Guild Wars 2 trafi wyjątkowy kolekcjonerski dodatek inspirowany Jimothym, czyli szopem z Seattle, który w ostatnich tygodniach stał się internetową sensacją. Już wkrótce gracze będą mogli zdobyć jego miniaturową wersję jako towarzysza w świecie Tyrii. Dzieje się to tuż po tym gdy popularny szop stał się grywalną postacią w Dungeons & Dragons, a Blizzard ogłosił wprowadzenie zwierzaka do świata World of Warcraft.

Guild Wars 2
Guild Wars 2

Viralowy szop Jimothy trafi do Guild Wars 2

Jimothy zdobył ogromną popularność po opublikowaniu w sieci nagrania przedstawiającego zwierzaka, który najprawdopodobniej urodził się z rzadką wadą rozwojową określaną jako Short Spine Syndrome. Charakterystyczna budowa jego ciała sprawiła, że szybko podbił serca internautów na całym świecie. Co ciekawe, autorką oryginalnego nagrania była żona jednego z deweloperów pracujących w ArenaNet i to właśnie ona nadała zwierzęciu imię Jimothy. Od momentu, gdy szop stał się viralową gwiazdą internetu, społeczność zaczęła domagać się jego obecności w różnych grach. W ubiegłym tygodniu Jimothy doczekał się nawet oficjalnych statystyk do Dungeons & Dragons, później Blizzard zapowiedział jego obecność w World of Warcraft, a teraz dołączy również do świata Guild Wars 2.

Wczytywanie ramki mediów.

ArenaNet poinformowało w mediach społecznościowych, że miniaturowa wersja Jimothy'ego pojawi się w grze 11 sierpnia. Przy okazji zapowiedzi studio opublikowało także krótki materiał prezentujący, jak będzie wyglądała tyryjska wersja słynnego szopa. Aby zdobyć nowego towarzysza, gracze będą musieli udać się do Lion's Arch, gdzie od dnia premiery będzie można rozpocząć jego poszukiwania. W komunikacie ArenaNet znalazło się również humorystyczne odniesienie do prawdziwego Jimothy'ego. Twórcy przypomnieli, że osoby mieszkające w Seattle powinny podziwiać prawdziwego szopa wyłącznie z bezpiecznej odległości, zgodnie z zaleceniami specjalistów zajmujących się dzikimi zwierzętami. Jednocześnie uspokoili graczy, dodając, że w Guild Wars 2 sytuacja wygląda zupełnie inaczej:

GramTV przedstawia:

Możecie podejść do niego w grze, gdzie jest to całkowicie bezpieczne.

Źródło:https://www.mmorpg.com/news/guild-wars-2-will-let-you-collect-in-game-mini-of-local-seattle-cryptid-jimothy-the-raccoon-2000138576

Tagi:

News
Guild Wars 2
MMORPG
ArenaNet
MMO
viral
szop
Jimothy
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112