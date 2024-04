Deweloperzy mają obawy co do trwałości modelu gier-usług. Wyniki najnowszych badań

Jak przekazuje serwis Game Developer , w okresie od lutego do marca 2024 roku przeprowadzono ankietę z programistami, którym zadano pytania związane między innymi z modelem gry-usługi. Uczestnicy zostali zapytani o to, w jakim stopniu obawiają się trwałości wspomnianego modelu i jak się okazuje, 70% ankietowanych ma wątpliwości. Spośród tych osób 39% stwierdziło, że jest „nieco zaniepokojonych”, a kolejne 31% „bardzo zaniepokojonych”.

Udział w badaniu wzięło 600 programistów. Jak pokazują wyniki, spora część deweloperów ma wątpliwości co do trwałości modelu gier-usług. Z drugiej strony, jak wspominaliśmy powyżej, Warner Bros. planuje postawić między innymi na to rozwiązanie.