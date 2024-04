Najbardziej kultowa postać w historii gier wybrana w głosowaniu BAFTA Games Awards

11 kwietnia 2024 roku odbędzie się dwudziesta gala wręczenia nagród BAFTA Games Awards. Na początku marca poznaliśmy nominacje do nagród , wśród których znalazły się takie tytuły jak Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3 czy Marvel’s Spider-Man 2. Przed wydarzeniem zorganizowana została również ankieta, w której gracze wybrali najbardziej kultową postać w historii gier wideo.

W oficjalnej ankiecie udział wzięło ponad 4000 graczy z całego świata. BAFTA nie ujawnia, jaki procent głosów zdobyła Lara Croft, jednak i tak jest to z pewnością duże wyróżnienie dla tej wyjątkowej bohaterki. Podkładająca głos oryginalnej poszukiwaczce przygód aktorka Shelley Blond pojawi się na ceremonii BAFTA Games Awards.

Na drugim miejscu uplasował się Mario, co nie jest szczególnie zadziwiające, jednak trzecia pozycja może już lekko zaskoczyć – jest to bowiem Agent 47 znany z serii Hitman. Jak możemy zauważyć, na liście rzeczywiście przewijają się lubiane przez graczy postacie, ale co ciekawe, wśród kultowych postaci znaleźli się również Astarion i Shadowheart z Baldur’s Gate 3, które zadebiutowało w zeszłym roku. Poniżej znajdziecie pełną listę udostępnioną przez BAFTA, uszeregowaną w kolejności otrzymanych głosów.

Lara Croft (Tomb Raider) Mario (Super Mario) Agent 47 (Hitman) Sonic (Sonic) Sackboy (LittleBigPlanet) Pac-Man (Pac-Man) Link (Legend of Zelda) Master Chief (Halo) Kratos (God of War) Shadowheart (Baldur’s Gate 3) Arthur Morgan (Red Dead Redemption 2) Pikachu (Pokemon) Steve (Minecraft) Solid Snake (Metal Gear Solid) Crash Bandicoot (Crash Bandicoot) Cloud Strife (Final Fantasy VII) Astarion (Baldur's Gate 3) Kazuma Kiryu (Yakuza) Ellie Williams (The Last of Us) Nathan Drake (Uncharted)

Przypominamy, że BAFTA Games Awards 2024 odbędzie się już 11 kwietnia. Wydarzenie transmitowane będzie na kanałach BAFTA w YouTube i na platformie Twitch prosto z Queen Elizabeth’s Halls w Londynie.

