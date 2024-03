Warner Bros. odchodzi od gier AAA i stawia na gry-usługi i mobilne produkcje. Pomimo sukcesu Hogwarts Legacy

Fatalne wieści dla wszystkich fanów marek należących do Warner Bros., którzy liczyli, że po sukcesie Hogwarts Legacy , korporacja stworzy kolejne wysokobudżetowe gry dla pojedynczego gracza z Władcy Pierścieni, Matrixa, Gry o Tron, czy DC Comics. Szef działu gier w Warner Bros. Discovery, J.B. Perrete, omówił strategię firmy na kolejne lata, która obejmuje skupienie się na większej liczbie produkowanych i wydawanych gier-usług, mobilnych produkcji oraz bezpłatnych tytułów.

Koncentrujemy się na grach jako obszarze, w którym naszym zdaniem istnieje o wiele więcej możliwości rozwoju, które możemy wykorzystać dzięki posiadanej przez nas własności intelektualnej i niektórym możliwościom, jakie mamy w studiu. Jesteśmy na wyjątkowej pozycji zarówno jako twórcy gier, jak i wydawca.

Perrette dodał, że sukcesy gier AAA na PC i konsolach, takich jak Hogwarts Legacy, który sprzedał się w nakładzie 22 milionach egzemplarzy, stając się najczęściej kupującą przez graczy produkcją 2023 roku, to ryzyko ze względu na „niestabilny” rynek. Warner Bros. obawia się, że gra ze świata Harry’ego Pottera była wyjątkiem, a rozczarowujące wyniki Suicide Squad: Kill the Justice League skłoniły ich do przemyślenia swojej strategii.

Dla korporacji plan jest więc prosty i zamiast tracić setki milionów dolarów na stworzenie ogromnej gry, która będzie powstawać przez kilka lat, wolą skupić się na mniejszych tytułach, które nawet długo po premierze będą generować zyski. Warner Bros. chce wykorzystać swoje popularne franczyzy i przynajmniej część z nich przenieść do środowiska mobilnego i segmentu free-to-play. Nie zabraknie kolejnych gier-usług, która mają otrzymywać wieloletnie wsparcie od twórców.