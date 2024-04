Gracze nawołują do zaprzestania niszczenia gier. Mają dość działań wydawców i „zabijania” produkcji

To może być bezprecedensowa sprawa dla całej branży gier. Gracze z Wielkiej Brytanii stworzyli internetową petycję, w której nawołują do „zobowiązania wydawców gier wideo do utrzymania sprzedanych gier w sprawnym stanie”. Ich celem jest stworzenie odgórnych regulacji prawnych, które mają wymusić na producentach i wydawcach konieczności zapewnienia graczom dostępu do wcześniej kupionych produkcji, nawet jeżeli oficjalne wsparcie dla danego tytułu zostało już zakończone, a serwery wyłączone.

Gracze apelują do wydawców o “niezabijanie” gier

Gracze potrzebują jedynie 10 tysięcy podpisów pod petycją, aby rząd został zobowiązany do odpowiedzi na propozycję graczy. Z kolei po zebraniu 100 tys. podpisów sprawia trafi do brytyjskiego parlamentu, gdzie będzie omawiana przez polityków. W chwili pisania tej wiadomości petycja zbliża się do 5,5 tysięcy podpisów.