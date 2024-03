Deweloperzy Overwatcha 2 nie otrzymali premii od Blizzarda przez krytykę gry

Źle się dzieje w Blizzardzie. Tak przynajmniej sugerują najnowsze doniesienia znanego branżowego dziennikarza Jasona Schreiera, który opublikował nowy artykuł na łamach portalu Bloomberg. Blizzard Entertainment miał rzekomo nie przyznać deweloperom odpowiedzialnym za rozwój gry Overwatch 2 premii z powodu słabych wyników, krytyki produkcji oraz zasad panujących aktualnie w firmie.

Jak podaje Schreier, studio przyznaje pracownikom premię dwa razy w roku: w sierpniu oraz w marcu, co oznacza, że bonusy powinny zostać wypłacone w bieżącym miesiącu, a tak się jednak nie stało. Dlaczego? Być może niektórzy z Was to już wiedzą, więc w skrócie: latem bieżącego roku Blizzard zdecydował się wprowadzić nową regułę do zasad panujących w firmie, według której premie są przydzielane na podstawie wyników konkretnej franczyzy, a nie całej korporacji.