Polakom nie podoba się zmiana koloru skóry bohaterów w filmach i serialach. Badania to potwierdzają

Polakom najbardziej nie podoba się zmiana koloru skóry postaci względem oryginału w produkcjach historycznych. Według badaczy wiąże się to z sentymentem do pierwotnego dzieła lub postaci. Naukowcy pytali również o zastosowanie color-bind castingu w nowych wersjach starych polskich filmów, adaptacjach gier lub powieści oraz w nowych wersjach bajek z dzieciństwa. Aż 55% ankietowanych jest przeciwna obsadzeniu aktora innego koloru skóry w remake’ach kultowych polskich produkcji. Co ciekawe, najbardziej akceptowalne jest to wśród młodych osób (18-24 latków), kobiet oraz osób chodzących do kina. Widzowie korzystający z platform streamingowych i słabo zainteresowanych kinematografią nie popierają takich castingów.