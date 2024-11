Ghostrunner 2 obchodzi pierwsze urodziny. Twórcy podsumowują rok obiecanego wsparcia

Minął już rok od premiery Ghostrunne 2. Z tej okazji deweloperzy odpowiedzialni za tytuł postanowili podsumować rok obiecanego wsparcia. Dodatkowo ukazało się DLC Anniversary Pack.

Od premiery Ghostrunner 2 minął już rok i z dużym zainteresowaniem obserwowaliśmy, jak nasze „dziecko” rozwijało się w tym czasie. W ciągu tych 12 miesięcy dodaliśmy między innymi specjalny, darmowy dla wszystkich tryb hardcore, DLC pozwalające na nieskończoną jazdą na motocyklu oraz kolejne wyzwania do Roguerunner.exe, czyli rozgrywki z elementami gry roguelike. Wierzymy, że Ghostrunner 2 jest teraz kompletną produkcją, która w kolejnych latach będzie często lądować na dyskach graczy. Jako One More Level nie zwalniamy jednak tempa i pracujemy nad nowymi projektami, w tym nad niedawno zaprezentowanymi prasie Cyber Slash oraz Project Swift. Kilka miesięcy temu obchodziliśmy 10-lecie istnienia firmy, i choć może się wydawać, że to duża rocznica, jako zespół czujemy, że jeszcze dużo przed nami – przekazał Szymon Bryła, szef One More Level.