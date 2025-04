Goat Simulator 3 otrzymuje aktualizację Gifts from the Rifts. Zapowiedziano także drugie rozszerzenie

Wydawca Coffee Stain Publishing wraz z deweloperem Coffee Stain North ogłosili nową aktualizację do Goat Simulator 3 – Gifts from the Rifts.

W ramach aktualizacji Gifts from the Rifts, gracze otrzymają:

Dodatkowo, twórcy udostępnili zwiastun zapowiadający drugie rozszerzenie do Goat Simulator 3. Będzie to kolejny dodatek po premierze Multiverse of Nonsense, który trafił do gry 19 czerwca 2024.

Zapowiedź drugiego rozszerzenia zobaczycie poniżej:

Goat Simulator 3 to kontynuacja popularnej gry o szalonej kozie, wydana przez studio Coffee Stain Studios. Gra została zaprezentowana w 2022 roku i wprowadziła graczy do jeszcze bardziej absurdalnego i humorystycznego świata, w którym wcielają się w tytułowe zwierzę. W Goat Simulator 3 gracze mogą eksplorować otwarty świat, wykonywać różne misje, a także korzystać z nowych mechanik rozgrywki. Produkcja oferuje tryb wieloosobowy, co pozwala na zabawę z przyjaciółmi, a także szereg nowych możliwości interakcji z otoczeniem. W Goat Simulator 3 można spodziewać się jeszcze więcej szalonych sytuacji, zaskakujących zwrotów akcji i typowego dla serii humoru. Jak w poprzednich częściach, celem jest przede wszystkim dobra zabawa i maksymalne wykorzystanie absurdalnych sytuacji.



Goat Simulator 3 jest dostępne na PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), iOS (App Store) i Android (Google Play).