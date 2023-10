Ghostrunner 2 – premierowy zwiastun i „bardzo pozytywne” recenzje na Steam

One More Level świętuje premierę drugiej części Ghostrunnera.

W chwili pisania tej wiadomości Ghostrunner 2 otrzymał na Steam blisko 250 recenzji. Najnowsza produkcja studia One More Level może pochwalić się „bardzo pozytywnym” odbiorem wśród użytkowników platformy Valve, ponieważ aż 93% wspomnianych opinii zachęca do sięgnięcia po wspomniany tytuł . Polski zespół nie zamierza jednak spoczywać na laurach i pracuje nad kolejnymi atrakcjami.

Ghostrunner 2 może pochwalić się naprawdę dobrymi recenzjami . Wczoraj natomiast najnowsza produkcja studia One More Level zadebiutowała zarówno na PC, jak i konsolach. Deweloperzy uczcili ten moment premierowym zwiastunem, który znajdziecie na dole wiadomości. Na Steam pojawiły się natomiast pierwsze opinie graczy, którzy – podobnie jak branżowe mediów – chwalą drugą część Ghostrunnera.

Oddajemy w ręce graczy kolejny rozdział historii, który jest ewolucją dla stworzonej przez nas marki. To jednak nie koniec! Już teraz pracujemy nad dodatkową zawartością, którą regularnie będziemy wzbogacać grę. Dziś jednak świętujemy, ciągle przy tym zerkając na graczy, którzy mierzą się z przygotowanymi przez nas wyzwaniami – powiedział Szymon Bryła, czyli szef studia One More Level.

Na koniec przypomnijmy, że gra Ghostrunner 2 dostępna jest już na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia One More Level, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Ghostrunner 2 – DLC i sequel w jednym.