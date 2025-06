Twórcy Gears of War Reloaded reagują na krytykę. Nowa beta będzie większa i dłuższa

„Usłyszeliśmy Was. Więcej map. Więcej trybów. Więcej czasu” – przekazali twórcy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nowa faza testów rozpocznie się w piątek, 20 czerwca o godzinie 21:00 czasu polskiego i potrwa do niedzieli, 22 czerwca. W ramach rozszerzenia, do dostępnych trybów dołączy „Execution”, a gracze będą mogli rywalizować również w „KOTH”.

Lista map zostanie powiększona o „Canals” dla trybów konkurencyjnych, podczas gdy w „Social TDM” dostępne będą „Gridlock”, „Gold Rush”, „Raven Down”, „Courtyard” i „War Machine”.

Zremasterowany oryginał: zasilana silnikiem Unreal Engine gra Gears of Wars: Reloaded to remaster hitowej pierwszej odsłony cyklu Gears of War, teraz w pełni zoptymalizowany na najnowszą generację platform do gier.

Zawiera wszystko: Gears of War: Reloaded dostarcza całą zawartość udostępnioną po premierze oryginalnej wersji gry, w tym bonusowy akt kampanii, mapy do gry wieloosobowej, a także postacie i przedmioty kosmetyczne, a wszystko to bez dodatkowych opłat.

Usprawnione sterowanie: nowi gracze mogą wybrać współczesny, uproszczony układ sterowania, natomiast weterani mogą powrócić do klasycznego układu, który pokochali. – czytamy w opisie gry.