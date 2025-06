Gears of War Reloaded rozczarowuje? Zobaczyliśmy porównanie grafiki z Ultimate Edition

Gears of War Reloaded to już druga odświeżona wersja kultowej strzelanki od Microsoftu. Pierwszą było wydane w 2015 roku Gears of War: Ultimate Edition. Nowe porównania graficzne sugerują jednak, że Reloaded to bardziej kosmetyczna poprawka niż prawdziwy remaster.

Gears of War Reloaded – co się zmieniło?

Jak zauważył jeden z Youtubowych twórców, Reloaded korzysta z tych samych modeli postaci i otoczenia co Ultimate Edition. Oznacza to, że pomimo ładniejszych tekstur w 4K, gra nadal może sprawiać wrażenie topornej. Oświetlenie również pozostało bardzo zbliżone do edycji sprzed 10 lat.