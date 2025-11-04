Twórcy Game Dev Tycoon znowu trafili w dziesiątkę. Tavern Keeper świetnie oceniany

W pierwszej połowie października informowaliśmy o Tavern Keeper, przytulnym symulatorze od twórców Game Dev Tycoon. Tytuł trafił już do wczesnego dostępu i doczekał się pierwszych ocen od użytkowników Steama. Jak wskazuje platforma Valve, odbiór klasyfikowany jest jako „bardzo pozytywny”.

Tavern Keeper z bardzo pozytywnym startem na Steam. Gra zadebiutowała we wczesnym dostępie

Tavern Keeper dostarcza graczom różnorodne możliwości: budowania i dekorowania tawerny, zatrudniania pracowników, zarządzania przybytkiem i poznawania mieszkańców. Dodatkowo na zainteresowanych czeka jednoosobowa kampania z personalizowanymi ustawieniami mechaniki i opowieści, a także tryb gry swobodnej.