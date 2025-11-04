Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy Game Dev Tycoon znowu trafili w dziesiątkę. Tavern Keeper świetnie oceniany

Patrycja Pietrowska
2025/11/04 12:00
Gracze chwalą nową produkcję Greenheart Games.

W pierwszej połowie października informowaliśmy o Tavern Keeper, przytulnym symulatorze od twórców Game Dev Tycoon. Tytuł trafił już do wczesnego dostępu i doczekał się pierwszych ocen od użytkowników Steama. Jak wskazuje platforma Valve, odbiór klasyfikowany jest jako „bardzo pozytywny”.

Tavern Keeper
Tavern Keeper

Tavern Keeper z bardzo pozytywnym startem na Steam. Gra zadebiutowała we wczesnym dostępie

Tavern Keeper dostarcza graczom różnorodne możliwości: budowania i dekorowania tawerny, zatrudniania pracowników, zarządzania przybytkiem i poznawania mieszkańców. Dodatkowo na zainteresowanych czeka jednoosobowa kampania z personalizowanymi ustawieniami mechaniki i opowieści, a także tryb gry swobodnej.

Zbuduj i udekoruj swoją tawernę, zatrudnij pracowników, napełnij spiżarnię, poznaj okolicznych mieszkańców, bądź szefem i zarządzaj! Wybór należy tylko do Ciebie – podobnie jak jego konsekwencje – możesz prowadzić lokalną knajpkę albo prężne, przynoszące zyski przedsiębiorstwo branży gastronomicznej!

GramTV przedstawia:

Zgodnie z opiniami użytkowników Steama, Tavern Keeper oferuje czarujący styl graficzny, mnóstwo humoru, a także przyjemną ścieżkę dźwiękową. Według graczy tytuł jest dopracowany, zawiera masę możliwości personalizacji i wykorzystuje swój potencjał. Obecnie aż 97% z ponad 180 opinii jest pozytywnych.

Źródło:https://www.gamespress.com/pl/Cosy-chaotic-Management-Sim-Tavern-Keeper-Launches-into-Early-Access

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

