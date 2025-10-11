Przytulny Tavern Keeper nadciąga. Nowa gra autorów Game Dev Tycoon trafi do Early Access

Studio Greenheart Games, najbardziej znane z Game Dev Tycoon, ogłosiło, że ich nowa produkcja, Tavern Keeper, zadebiutuje we wczesnym dostępie na Steamie. Premiera zaplanowana jest na 3 listopada, a twórcy celebrują tę wiadomość publikacją nowego zwiastuna, który ma pokazać fanom, czego mogą oczekiwać od rozgrywki.

Tavern Keeper zadebiutuje w listopadzie. Wersja demo już dostępna

Jak się okazuje, proces tworzenia Tavern Keeper trwał 11 lat. Patrick Klug, współzałożyciel i dyrektor Greenheart Games, wyraził swoje zadowolenie z nadchodzącej premiery, podkreślając, że po tak długiej podróży zespół jest podekscytowany możliwością oddania graczom swojego dzieła. Studio opisuje Tavern Keeper jako chaotyczną, ale jednocześnie przytulną mieszankę symulatora zarządzania przedsiębiorstwem i kreatywnego sandboxa.

Po 11 latach jesteśmy gotowi otworzyć drzwi do naszego następcy Game Dev Tycoon. Nasza hybryda symulatora zarządzania, dowcipnego RPG i gry typu decoration sandbox – Tavern Keeper – trafi do wczesnego dostępu w listopadzie. To była długa podróż i jesteśmy zachwyceni, że gracze wkrótce będą mogli doświadczyć tego, nad czym pracowaliśmy dla nich przez tak wiele lat.

W nowym tytule gracze otrzymują możliwość prowadzenia własnej tawerny, która osadzona jest w humorystycznym świecie fantasy. Gracze mają pełną swobodę w mikrozarządzaniu każdym detalem działalności, ale mogą również po prostu poświęcić czas na relaks i dekorowanie wnętrza swojej karczmy według własnego uznania.