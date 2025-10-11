Zaloguj się lub Zarejestruj

Przytulny Tavern Keeper nadciąga. Nowa gra autorów Game Dev Tycoon trafi do Early Access

Patrycja Pietrowska
2025/10/11 14:00
0
0

Zbliża się symulator prowadzenia tawerny w świecie fantasy.

Studio Greenheart Games, najbardziej znane z Game Dev Tycoon, ogłosiło, że ich nowa produkcja, Tavern Keeper, zadebiutuje we wczesnym dostępie na Steamie. Premiera zaplanowana jest na 3 listopada, a twórcy celebrują tę wiadomość publikacją nowego zwiastuna, który ma pokazać fanom, czego mogą oczekiwać od rozgrywki.

Przytulny Tavern Keeper nadciąga. Nowa gra autorów Game Dev Tycoon trafi do Early Access

Tavern Keeper zadebiutuje w listopadzie. Wersja demo już dostępna

Jak się okazuje, proces tworzenia Tavern Keeper trwał 11 lat. Patrick Klug, współzałożyciel i dyrektor Greenheart Games, wyraził swoje zadowolenie z nadchodzącej premiery, podkreślając, że po tak długiej podróży zespół jest podekscytowany możliwością oddania graczom swojego dzieła. Studio opisuje Tavern Keeper jako chaotyczną, ale jednocześnie przytulną mieszankę symulatora zarządzania przedsiębiorstwem i kreatywnego sandboxa.

Po 11 latach jesteśmy gotowi otworzyć drzwi do naszego następcy Game Dev Tycoon. Nasza hybryda symulatora zarządzania, dowcipnego RPG i gry typu decoration sandbox – Tavern Keeper – trafi do wczesnego dostępu w listopadzie. To była długa podróż i jesteśmy zachwyceni, że gracze wkrótce będą mogli doświadczyć tego, nad czym pracowaliśmy dla nich przez tak wiele lat.

W nowym tytule gracze otrzymują możliwość prowadzenia własnej tawerny, która osadzona jest w humorystycznym świecie fantasy. Gracze mają pełną swobodę w mikrozarządzaniu każdym detalem działalności, ale mogą również po prostu poświęcić czas na relaks i dekorowanie wnętrza swojej karczmy według własnego uznania.

GramTV przedstawia:

W związku ze zbliżającą się premierą, twórcy udostępnili także odświeżoną wersję dema. Jest ono dostępne jeszcze przed wydarzeniem Steam Next Fest, które odbędzie się w październiku.

Źródło:https://www.gamespress.com/pl/Tavern-Keeper-Launches-into-Early-Access-November-3rd

Tagi:

News
data premiery
trailer
zwiastun
zapowiedź
demo
wersja demo
symulator
wersja demonstracyjna
fantasy
zapowiedź gry
zarządzanie
Greenheart Games
Tavern Keeper
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112