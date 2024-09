Twórcy Frostpunk 2 chcieli wprowadzić wsparcie dla modów już w pierwszej części

Zbudowaliśmy Frostpunk na naszym autorskim silniku, który pozwolił nam zrobić wiele fajnych niestandardowych rzeczy, ale inwestycja potrzebna do udostępnienia go graczom była po prostu nieuzasadniona. Teraz wspomniana decyzja była o wiele łatwiejsza, ponieważ Unreal jest uznanym silnikiem do gier ze znanym sposobem dystrybucji dla tego typu rzeczy – mówi Stokalski.