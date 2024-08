Frostpunk 2 z ważną funkcją na premierę. Twórcy potwierdzają dobre wieści

Oficjalne narzędzia moderskie trafią do Frostpunk 2 na premierę

Kilka dni temu 11 bit studios opublikowało za pośrednictwem mediów społecznościowych intrygujący materiał związany z grą Frostpunk 2. Na nagraniu mogliśmy zaobserwować bowiem nie tylko mroźne i niesprzyjające warunki znane z pierwszej odsłony, ale także dinozaury czy nawiązania do The Alters i Creatures of Ava. Pojawiły się przypuszczenia, że nadchodzący city-builder może otrzymać w momencie premiery oficjalne narzędzia moderskie i jak się okazuje, właśnie tak się wydarzy.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, twórcy wczoraj odnieśli się do opublikowanego materiału, udostępniając na platformie YouTube nowy trailer Frostpunk 2. Jak wynika ze zwiastuna, gracze mogą spodziewać się w momencie premiery udostępnienia FrostKit – oficjalnych narzędzi dla moderów. Jak wyjaśnia Szymon Jabłoński z 11 bit studios, oryginalny Frostpunk miał swoje ograniczenia, jednak deweloperzy, zdając sobie sprawę z zapotrzebowania, umożliwią tworzenie własnych map, scenariuszy czy innych elementów urozmaicających rozgrywkę w drugiej odsłonie gry.