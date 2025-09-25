Twórcy Disco Elysium prezentują nową grę. Zobaczcie rozgrywkę z Zero Parades

Wygląda jak duchowy spadkobierca legendarnego już RPG-a, ale z wieloma nowościami.

Studio stojące za Disco Elysium wreszcie pokazało pierwsze fragmenty rozgrywki z długo wyczekiwanego projektu Zero Parades – For Dead Spies. Tytuł został zapowiedziany w trakcie gamescom Opening Night Live, a teraz deweloperzy zdecydowali się zaprezentować światu, jak wygląda ich nowe RPG. Zero Parades – For Dead Spies – pierwsze spojrzenie na rozgrywkę z nowej gry od twórców Disco Elysium Produkcja opowiada historię Hershela, genialnego, lecz pechowego agenta działającego w świecie pełnym paranoi, zdrady i nieuchronnych porażek. Gra ma być utrzymana w duchu klasycznych komputerowych RPG, takich jak Baldur’s Gate czy Pillars of Eternity, a jednocześnie zachować filozofię twórców Disco Elysium, którzy stawiają na opowieść oraz nieszablonowe rozwiązania.

Twórcy wyjaśnili, że nowym elementem wprowadzonym do Zero Parades są tzw. Dramatic Encounters. To momenty, w których czas zostaje zatrzymany, a gracz musi podjąć serię decyzji, by wyjść cało z niebezpiecznej sytuacji. Dramatyczne starcia to chwile, w których czas staje w miejscu i musisz dokonać wyboru, który może ocalić ci życie. Ale to nie jest James Bond. Nie wystarczy uśmiech i szybki strzał, aby wyjść cało z opresji – podkreślają autorzy. Podjęte decyzje nie zawsze kończą się sukcesem, a ostateczny rezultat zależy od rzutu kośćmi, powiązanego z atrybutami bohatera. Co ważne, nawet nieudana próba nie kończy gry. Historia toczy się dalej, a konsekwencje porażki mogą stać się interesującą częścią opowieści. Jednym z fundamentów naszej filozofii projektowej jest zasada „failing forward”. Opowieść toczy się niezależnie od wyniku, a każda porażka niesie ze sobą niespodzianki, które mogą zaskoczyć gracza” – tłumaczą deweloperzy.

GramTV przedstawia:

Nowością jest także przycisk Exert, pozwalający graczowi zaryzykować więcej w trakcie rzutu kośćmi. Dzięki niemu można zwiększyć szansę powodzenia poprzez dodanie dodatkowej kostki i odrzucenie najgorszego wyniku. Wprowadzenie przycisku Exert daje wam możliwość pójścia o krok dalej i podjęcia większego ryzyka. To cena, którą trzeba zapłacić, aby zwiększyć swoje szanse – zapowiadają twórcy. Kolejną kluczową mechaniką jest Conditioning, czyli system, który rozwija pomysł znany z Disco Elysium jako Thought Cabinet. Tym razem chodzi o wzmocnienie myśli i trening psychiczny szpiega, pozwalający mu lepiej znosić presję, przesłuchania czy odgrywanie roli przeciwnika. Interesuje nas, jak ludzki umysł reaguje na presję. Conditioning pozwala kształtować Hershela od środka, ale zawsze trzeba balansować między korzyściami a kosztami psychicznymi – zaznaczają autorzy gry. Zero Parades – For Dead Spies trafi na rynek w 2026 roku. Produkcja trafi zarówno na komputery osobiste, jak i konsole PlayStation 5.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.