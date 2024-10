Twórcy Diablo 4 pytają graczy, czy Spirytysta wymaga naprawy. Fani już odpowiedzieli

Jakiś czas temu informowaliśmy o nowej aktualizacji Diablo 4. Update wprowadził zmiany między innymi w zakresie Spirytysty, a popularny build został osłabiony. Teraz Blizzard pyta graczy, czy klasa wymaga naprawy, czy twórcy powinni ją raczej „zostawić taką, jaka jest”.

Diablo 4: Vessel of Hatred – Blizzard pyta graczy o zdanie w kontekście klasy Spirytysty

W ramach DLC do Diablo 4 miłośnicy Sanktuarium otrzymali nie tylko nowy region do eksploracji, ale też kolejną klasę postaci. Jak wspomnieliśmy powyżej, jeden z buildów Spirytysty doczekał się już osłabienia, jednak Blizzard nadal ma do społeczności pytanie związane z tą właśnie klasą. Rod Fergusson zapytał graczy za pośrednictwem mediów społecznościowych – „Czy powinniśmy naprawić Spirytystę, aby był bardziej zrównoważony w stosunku do innych klas, czy też powinniśmy go zostawić takim, jaki jest, bo dobrze się bawicie?”.