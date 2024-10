Popularny build Spirytysty w Diablo 4: Vessel of Hatred osłabiony, bo psuł zabawę innym graczom

Na początku października poznaliśmy pierwsze recenzje Diablo 4: Vessel of Hatred i jak się okazało, tytuł spotkał się ze świetnym odbiorem wśród krytyków. Do popularnej produkcji trafiły nie tylko nowości dostępne w ramach DLC, ale i darmowa zawartość . Dodatek wprowadził natomiast nową klasę – Spirytystę – którego jeden z buildów doczekał się dziś osłabienia.

Naprawimy to, abyś nie mógł natychmiast wykonywać uników jeden po drugim. Zamiast tego zostanie on znormalizowany do standardowej szybkości we wszystkich sytuacjach. – przekazał menadżer za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Posiadacze Diablo 4: Vessel of Hatred otrzymali nową klasę – Spirytystę. Okazuje się, że jeden z buildów czeka spore osłabienie, bowiem, jak przekazał menadżer ds. społeczności Adam Fletcher z Blizzarda, wpływa on w negatywny sposób na doświadczenia innych graczy. Build polega natomiast na połączeniu rzadkiego przedmiotu z odpowiednimi zdolnościami i specjalizacją, co doprowadzało do sytuacji, w której postać mogła niemal bez przerwy wykonywać uniki, przy jednoczesnym zadawaniu dużych obrażeń przeciwnikom. Zbyt potężna konfiguracja wymagała używania tylko jednego przycisku i według Fletchera była wynikiem błędu.

Na liście zmian i nowości, które trafiają do graczy wraz z dzisiejszą aktualizacją, znalazł się już punkt mówiący o unikach Spirytysty. „Unik Spirytysty mógł zostać użyty szybciej niż standardowo, w zależności od metody i szybkości, z jaką się go wykonało. Został on znormalizowany do standardowej prędkości we wszystkich sytuacjach” – czytamy na stronie Blizzarda. Zespół wprowadził również szereg innych poprawek i zmian, zajmując się między innymi stabilnością serwerów, balansem, runami czy poprawkami interfejsu.

Diablo 4: Vessel of Hatred jest dostępne od 8 października na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowanych produkcją zachęcamy do lektury: Recenzja Diablo IV: Vessel of Hatred - nienawiść wsiąka do Sanktuarium powoli.

