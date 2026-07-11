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Pax Dei otrzyma darmowy okres próbny na Steam. Gracze sprawdzą pełną wersję MMO bez ograniczeń

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/11 16:00
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Jeśli mieliście obawy przed zakupem Pax Dei to wkrótce będziecie mogli sprawdzić za darmo czy te wątpliwości były uzasadnione.

Studio Mainframe Industries zapowiedziało, że już wkrótce gracze będą mogli wypróbować Pax Dei całkowicie za darmo dzięki nowemu okresowi próbnemu dostępnemu na platformie Steam. Co istotne, nie będzie to jednorazowy weekend z darmową rozgrywką ani ograniczone czasowo wydarzenie. Twórcy planują udostępnić tę opcję na stałe, dzięki czemu każdy zainteresowany będzie mógł rozpocząć swoją przygodę w wybranym przez siebie momencie.

Pax Dei
Pax Dei

Pax Dei będzie do wypróbowania za darmo

Informacja została przekazana za pośrednictwem oficjalnego serwera Discord gry. Deweloperzy przedstawili również pierwsze szczegóły dotyczące działania nowego systemu. Ze względu na specyfikę Pax Dei, w którym gracze muszą posiadać własną działkę oraz utrzymywać ją przy pomocy specjalnych tokenów lub waluty Grace zdobywanej podczas rozgrywki, a dodatkowo mogą korzystać z opcjonalnej subskrypcji oferującej różne bonusy, przygotowanie darmowego okresu próbnego wymagało opracowania odpowiednich rozwiązań. Po uruchomieniu wersji próbnej gracze otrzymają siedem dni dostępu do pełnej wersji gry bez żadnych ograniczeń. W tym czasie będą mogli przejąć tymczasową działkę, eksplorować świat, zbierać surowce, uczyć się rzemiosła, budować własne konstrukcje oraz handlować z innymi graczami. Nic nie stanie również na przeszkodzie, aby brać udział w aktywnościach PvE i PvP czy dołączyć do klanu.

GramTV przedstawia:

Twórcy potwierdzili również, że cały postęp postaci zostanie zachowany. Po zakończeniu siedmiodniowego okresu próbnego działka gracza pozostanie zamrożona przez kolejne 72 godziny, po czym zostanie zwolniona. Wszystkie znajdujące się na niej przedmioty trafią do specjalnej kolejki odzyskiwania. Jeżeli po zakończeniu testów gracz zdecyduje się kupić pełną wersję Pax Dei, będzie mógł odzyskać swoje przedmioty z tej kolejki i bez żadnych przeszkód kontynuować rozgrywkę od miejsca, w którym zakończył okres próbny.

Na razie Mainframe Industries nie ujawniło dokładnej daty udostępnienia darmowego tygodniowego okresu próbnego na Steam. Deweloperzy zapewniają jednak, że kolejne informacje zostaną opublikowane już wkrótce.

Źródło:https://www.mmorpg.com/news/mainframe-announces-pax-dei-is-getting-a-free-one-week-trial-on-steam-2000138480

Tagi:

News
Steam
MMORPG
survival
darmowy tydzień
średniowiecze
MMO
Pax Dei
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112