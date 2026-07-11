Pax Dei otrzyma darmowy okres próbny na Steam. Gracze sprawdzą pełną wersję MMO bez ograniczeń

Studio Mainframe Industries zapowiedziało, że już wkrótce gracze będą mogli wypróbować Pax Dei całkowicie za darmo dzięki nowemu okresowi próbnemu dostępnemu na platformie Steam. Co istotne, nie będzie to jednorazowy weekend z darmową rozgrywką ani ograniczone czasowo wydarzenie. Twórcy planują udostępnić tę opcję na stałe, dzięki czemu każdy zainteresowany będzie mógł rozpocząć swoją przygodę w wybranym przez siebie momencie.

Pax Dei będzie do wypróbowania za darmo

Informacja została przekazana za pośrednictwem oficjalnego serwera Discord gry. Deweloperzy przedstawili również pierwsze szczegóły dotyczące działania nowego systemu. Ze względu na specyfikę Pax Dei, w którym gracze muszą posiadać własną działkę oraz utrzymywać ją przy pomocy specjalnych tokenów lub waluty Grace zdobywanej podczas rozgrywki, a dodatkowo mogą korzystać z opcjonalnej subskrypcji oferującej różne bonusy, przygotowanie darmowego okresu próbnego wymagało opracowania odpowiednich rozwiązań. Po uruchomieniu wersji próbnej gracze otrzymają siedem dni dostępu do pełnej wersji gry bez żadnych ograniczeń. W tym czasie będą mogli przejąć tymczasową działkę, eksplorować świat, zbierać surowce, uczyć się rzemiosła, budować własne konstrukcje oraz handlować z innymi graczami. Nic nie stanie również na przeszkodzie, aby brać udział w aktywnościach PvE i PvP czy dołączyć do klanu.