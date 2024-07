Od teraz postawimy w The Sims 4 romantyczne granice. Aktualizacja wprowadza ciekawe nowości

Jakiś czas temu informowaliśmy o zwiastunie dodatku do The Sims 4 zatytułowanego „Zakochaj się” . DLC trafi w ręce graczy już jutro, a deweloperzy przygotowali przed premierą rozszerzenia aktualizację wprowadzającą kilka nowości. Od teraz miłośnicy symulatora będą mogli między innymi postawić romantyczne granice.

Na oficjalnej stronie Electronic Arts ukazał się już szczegółowy opis aktualizacji, która trafiła wczoraj w ręce wszystkich graczy The Sims 4. Jedną z ważniejszych nowości są romantyczne granice, które od teraz mogą stawiać nasi podopieczni. Opcja określa „okoliczności, w których Simowie stają się zazdrośni”. Pojawiła się również możliwość ukrywania kontaktów (poza rodziną), których nie chcemy widzieć w panelu związków.

Dodatkowo we wspomnianym wyżej trybie pojawiła się nowa kategoria – rzęsy. Są one dostępne w dwóch stylach, kompatybilnych z różnymi akcesoriami. Nowa opcja „Zastosuj wszystko” pozwala natomiast dodać wybrany obiekt do listy strojów Sima. Nie zabrakło również nowych fryzur oraz stylizacji paznokci.

Bez wątpienia ciekawą nowością jest także możliwość budowania zakrzywionych basenów. Pojawiła się także nowa lampa ścienna, „Podłużna”. Więcej informacji na temat nowości i poprawek wprowadzonych w ramach najnowszej aktualizacji znajduje się w tym miejscu.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że DLC „Zakochaj się” zadebiutuje już jutro – 25 lipca 2024 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Podstawowa wersja gry The Sims 4 dostępna jest za darmo, a posiadanie jej jest niezbędne do cieszenia się atrakcjami oferowanymi w ramach dodatku.

