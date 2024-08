Twórcy Cobra Kai chcą stworzyć prequel przebojowego serialu. Jego bohaterem ma być pan Miyagi

Jeden z projektów, nad którym chcą pracować, byłby prequel skupiający się na jednej postaci, panu Miyagi. W jednym z wywiadów, Hayden Schlossberg ujawnił, że chętnie zagłębiłby się w przeszłość tej ciekawej, klasycznej postaci.

Cały czas myślimy o spin-offach z Cobra Kai. Sam Cobra Kai jest w pewnym sensie spinoffem The Karate Kid. Wzięliśmy łobuza z The Karate Kid, wzięliśmy tę gałąź i stworzyliśmy z niej własne drzewo i czujemy, że moglibyśmy to zrobić z dowolną postacią w serialu. Myślimy o zabawie podążania w ich przyszłości, a ponadto myślimy o przeszłości. Jest to jeden z powodów, dla których w tym sezonie zrobiliśmy historię pudełkową Miyagi. To otwiera wiele pytań dotyczących pana Miyagi i jego życia. Jest to coś, nad czym rozmyślamy od pewnego czasu.