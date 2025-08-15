Zaloguj się lub Zarejestruj

Netflix traci twórców Stranger Things. Konkurecja kusi ogromnym konktraktem

Jakub Piwoński
2025/08/15 13:30
Bracia Duffer najwyraźniej kończą swoją współpracę z Netflix. Niezwykle owocną, dodajmy.

Paramount prowadzi zaawansowane rozmowy z Mattem i Rossem Dufferami, twórcami hitu Stranger Things, w sprawie dużej, całościowej umowy obejmującej zarówno filmy kinowe, jak i streamingowe. Jak donoszą branżowe źródła, kontrakt – wciąż niepodpisany – ma być „ogromny” i dałby Dufferom swobodę, której dotąd nie mieli w Netfliksie. Rodzi się tylko jedno pytanie – czy producenci zdołają osiągnąć sukces także poza wpływem Netflixa?

Bracia Duffer
Bracia Duffer

Bracia Duffer kończą współpracę z Netflix?

Negocjacje ruszyły w momencie, gdy Stranger Things zbliża się do finału piątego sezonu. To pierwszy raz od niemal dekady, gdy bracia pozostaną bez swojego flagowego tworu. W branży nie brakuje jednak sceptycyzmu – poza Stranger Things Dufferowie nie mieli okazji potwierdzić swojej skuteczności w nowych projektach. Krytycy porównują sytuację do braci Russo, którzy po sukcesie Avengers: Koniec gry stworzyli serię kosztownych, ale mało zapadających w pamięć produkcji.

Choć Dufferowie w Netfliksie rozwijali Upside Down Pictures i pracowali nad spin-offami oraz nowymi serialami (The Boroughs, animowane Opowieści z 1985 roku), wszystkie te projekty nadal były osadzone w świecie Stranger Things. Poza tym uniwersum pozostają praktycznie niesprawdzeni – ich wcześniejszy dorobek to m.in. niezależny horror Hidden (2015) oraz kilka odcinków Miasteczka Wayward Pines.

Paramount liczy, że współpraca z dawnymi partnerami z Netfliksa, Cindy Holland i Mattem Thunellem, pozwoli Dufferom powtórzyć sukces sprzed lat. Pytanie, czy tym razem „piorun uderzy dwa razy”, czy też kontrakt okaże się kosztownym eksperymentem, który przypomni, że Hollywood często stawia wszystko na twórców jednego przeboju. Tymczasem zobacz zwiastun piątego sezonu Stranger Things.

Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


