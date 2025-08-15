Netflix traci twórców Stranger Things. Konkurecja kusi ogromnym konktraktem

Paramount prowadzi zaawansowane rozmowy z Mattem i Rossem Dufferami, twórcami hitu Stranger Things, w sprawie dużej, całościowej umowy obejmującej zarówno filmy kinowe, jak i streamingowe. Jak donoszą branżowe źródła, kontrakt – wciąż niepodpisany – ma być „ogromny” i dałby Dufferom swobodę, której dotąd nie mieli w Netfliksie. Rodzi się tylko jedno pytanie – czy producenci zdołają osiągnąć sukces także poza wpływem Netflixa?

Bracia Duffer kończą współpracę z Netflix?

Negocjacje ruszyły w momencie, gdy Stranger Things zbliża się do finału piątego sezonu. To pierwszy raz od niemal dekady, gdy bracia pozostaną bez swojego flagowego tworu. W branży nie brakuje jednak sceptycyzmu – poza Stranger Things Dufferowie nie mieli okazji potwierdzić swojej skuteczności w nowych projektach. Krytycy porównują sytuację do braci Russo, którzy po sukcesie Avengers: Koniec gry stworzyli serię kosztownych, ale mało zapadających w pamięć produkcji.