HBO Max z wielką premierą w sierpniu. Kolekcja Supermana trafi do usługi przed premierą nowej części

Platforma ogłosiła swoje nowości na drugą połowę sierpnia.
Tym razem bez większych kinowych hitów, za to z dużą serialową premierą. Takie plany na drugą połowę sierpnia ma HBO Max. Już w przyszłym tygodniu na platformie zadebiutuje długo oczekiwany drugi sezon Peacemakera, który rozszerzy nowe uniwersum DC. Dodatkowo w bibliotece serwisu pojawi się kolekcja filmów o Supermanie, począwszy od pierwszej produkcji z 1978 roku, aż po Superman: Powrót. Przed paroma dniami nowy film o Człowieku ze stali zadebiutował na VOD, więc jego premiery na HBO Max możemy spodziewać się już we wrześniu.
Ponadto na platformie pojawią się takie produkcje, jak Piotruś Królik, Hancock, oscarowe Wciąż tu jestem, dwie części komedii Sąsiedzi, Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos, Ona, Loteria oraz nowy polski serial Scheda. Pełną listę wraz z datami premier znajdziecie poniżej.
HBO Max – lista premier na drugą połowę sierpnia 2025
Seriale i programy:
Kobiety w żakietach z poduchami (Women Wearing Shoulder pads) - Bogata kobieta wyjeżdża do Ekwadoru, by hodować świnki morskie dla zysku, lecz jej życie szybko się komplikuje.
Peacemaker II - Historia samozwańczego superbohatera, który dąży do pokoju za wszelką cenę. Odrzucany przez społeczeństwo, Peacemaker zmaga się z przeszłością i nowym celem, nie tracąc przy tym zapału do walki ze złem w imię pokoju za wszelką cenę.
Scheda - historia rodziny Mrozów w małym miasteczku Hel, na samym końcu Polski. Punktem wyjścia jest pogrzeb Jana Mroza, nestora lokalnej społeczności, wilka morskiego i emerytowanego żołnierza Marynarki Wojennej, właściciela campingu, baru i rodzinnej posiadłości – w sumie wartych ponad dwadzieścia milionów złotych.
Konie i kaci (Horse & Hangmen) - Latem 2022 roku znika 40-letni Frank. Jego spalony samochód zostaje odnaleziony, a sprawa szybko przybiera mroczny obrót.
Filmy:
Piotruś Królik (Peter Rabbit) - Zbuntowany królik nieustannie wkrada się do ogrodu warzywnego należącego do rolnika, czym wywołuje wojnę między nimi.
Ujęcie (The Capture) - Sami jest artystą. Przyciągany przez surową energię ulicznych protestów, trafia do rzeczywistości, która wykracza daleko poza zasięg jego kamery.
Życie to suka (Life's a Bitch) - Obraz opowiada trzy historie o psach, które ukazują złożoność ludzkich relacji, odsłaniając przeszkody na drodze do miłości.
Zła kuratorka (Bad Guardian) - Kobieta próbuje uratować swojego ojca spod opieki skorumpowanej i chciwej kuratorki sądowej.
Sąsiedzi 2 (Neighbors 2: Sorority Rising) - Mac i Kelly muszą połączyć siły ze swoim byłym sąsiadem Teddym, by powstrzymać Shelby i dziewczyny z Kappa Nu.
Sąsiedzi - Mac i Kelly próbują dogadać się z nowymi sąsiadami. Gdy imprezy zaczynają wymykać się spod kontroli, obie strony rozpoczynają walkę.
Hancock - Nadużywający alkoholu, opryskliwy superbohater traci szacunek mieszkańców swojego miasta. Z pomocą spieszy mu wybitny specjalista od kreowania wizerunku.
Wciąż tu jestem (I'm Still Here) - Matka musi na nowo zbudować siebie i swoją rodzinę pomimo coraz silniejszego ucisku dyktatury wojskowej.
Dziewczyny będą dziewczynami (Girls Will Be Girls) - W szkole z internatem 16-letnia Mira odkrywa pragnienie i romans. Jednak jej seksualne przebudzenie zostaje przerwane przez matkę.
Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem) - Żółwie chcą zdobyć sympatię nowojorczyków i żyć jak zwykli nastolatkowie. Z pomocą April O’Neil stają do walki z tajemniczym syndykatem.
Srebrna Gwiazda (Silver Star) - Billie, młoda Afroamerykanka po wyjściu z więzienia, porywa ciężarną nastolatkę podczas nieudanego napadu na bank.
Blackway - Zdesperowana młoda kobieta prosi o pomoc jedynych dwóch mężczyzn w mieście na tyle odważnych lub wystarczająco szalonych, by przeciwstawić się jej socjopatycznemu prześladowcy, byłemu gliniarzowi, który został gangsterem.
Zanim zapomnimy (Before We Forget) - Argentyński reżyser dostaje szansę, by odtworzyć wspomnienia o niespełnionej miłości.
Ona (Her) - Historia niezwykłej miłości, która rodzi się pomiędzy samotnym mężczyzną a… nowoczesnym systemem operacyjnym. Oscar za scenariusz i cztery inne nominacje do Nagrody Akademii.
Loteria (Jackpot!) - W niedalekiej przyszłości działa ‘Wielka Loteria’ – zabij zwycięzcę przed zachodem słońca, a legalnie przejmiesz jego miliardową nagrodę.
Simon z gór (Simon of the Mountain) - Szukając zmiany, 21-letni Simon odnajduje sens życia, zaprzyjaźniając się z grupą młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Superman IV - Superman rozpoznaje największe zagrożenie dla ludzkości i postanawia uwolnić świat od broni nuklearnej.
Superman III - Tym razem Superman próbuje powstrzymać straszny spisek Roberta Vaughna, który chce zapanować nad światem.
Superman II - Superman zastanawia się, czy zrezygnować ze swoich mocy dla miłości. Tymczasem na Ziemię przybywa troje superzłoczyńców z rodzinnej planety Supermana. Dysponują oni takimi samymi umiejętnościami, co człowiek ze stali.
Superman - Opowieść o narodzinach Supermana i jego przybyciu na Ziemię.
Superman: Powrót (Superman Returns) - Legendarny bohater powraca na Ziemię, by zmierzyć się z wrogami i odzyskać ukochaną... Niesamowite efekty specjalne plus nominacja do Oscara.
Dzień sądu (Day of Reckoning) - Małomiasteczkowy szeryf i skorumpowany komendant przetrzymują żonę banity jako zakładniczkę, by zwabić go do ostatecznej konfrontacji.
Triumf - Tajna jednostka bułgarskiej armii pod wodzą medium rozpoczyna wykopaliska w poszukiwaniu tajemniczego artefaktu.
Stres party (Fast & Stress) - Podczas odwołanego wieczoru kawalerskiego mężczyzna próbuje zaprzyjaźnić się z wrogim gościem, a pan młody odzyskać narzeczoną.
Sierpniowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (16 – 31 sierpnia)
16 sierpnia
Piotruś Królik
Ujęcie
18 sierpnia
Kobiety w żakietach z poduchami, odc. 1
The Serial Killers Apprentice, odc. 1
21 sierpnia
Życie to suka
Diuna
Zła kuratorka
22 sierpnia
Scheda, odc. 1
Peacemaker II, odc. 1
Sąsiedzi
Sąsiedzi 2
Hancock
Wciąż tu jestem
23 sierpnia
Mini Reni, odc. 1-10
Dziewczyny będą dziewczynami
Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos
GramTV przedstawia:
25 sierpnia
Gogglebox. Przed telewizorem XXIII, odc. 1
27 sierpnia
Naked and Afraid: Last One Standing III, odc. 1-10
