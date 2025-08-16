HBO Max z wielką premierą w sierpniu. Kolekcja Supermana trafi do usługi przed premierą nowej części

Tym razem bez większych kinowych hitów, za to z dużą serialową premierą. Takie plany na drugą połowę sierpnia ma HBO Max. Już w przyszłym tygodniu na platformie zadebiutuje długo oczekiwany drugi sezon Peacemakera, który rozszerzy nowe uniwersum DC. Dodatkowo w bibliotece serwisu pojawi się kolekcja filmów o Supermanie, począwszy od pierwszej produkcji z 1978 roku, aż po Superman: Powrót. Przed paroma dniami nowy film o Człowieku ze stali zadebiutował na VOD, więc jego premiery na HBO Max możemy spodziewać się już we wrześniu.