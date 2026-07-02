Twórcy Clair Obscur z mocną deklaracją o kolejnej grze: Podejmiemy drastyczne decyzje i być może ludziom się to nie spodoba

Po debiucie Sandfall Interactive zdecydowanie nikt nie spodziewał się aż takiej jakości. Teraz jednak będzie trudniej.

Twórcy Clair Obscur nie zamierzają się nikomu przypodobać

Po ogromnym sukcesie Clair Obscur kolejna produkcja Francuzów będzie musiała już mierzyć się z ogromem oczekiwań. I to takich trudnych do pogodzenia – z jednej strony będą ci, którzy będą chcieli powtórki z Expedition 33, a z drugiej tacy, liczący na jakieś innowacje. A wszystko to oczywiście powinno być na poziomie co najmniej takim samym, jak w przypadku gry z 2025 roku.