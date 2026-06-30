Supermassive Games traci szefa po premierze Directive 8020

Supermassive Games musi szukać nowego szefa. Ten dotychczasowy po nieco ponad 2 latach opuszcza stanowisko.
Wszystko nieco ponad miesiąc po tym, jak na rynek trafiła najnowsza produkcja studia. Produkcja przyjęta raczej bez entuzjazmu.
Supermassive Games bez dyrektora generalnego
Robert Henrysson, bo o nim tu mowa, w przeszłości był m.in. prezesem Avalanche Studios. Do Supermassive Games trafił on na początku 2024 roku – po tym, jak studio opuścili jego założyciele i wieloletni szefowie, Pete oraz Joe Samuels. Za jego kadencji ekipa z Guildford stworzyła The Casting of Frank Stone, grę umieszczoną w uniwersum Dead by Daylight, a także Little Nightmares 3 – trzecią odsłonę cyklu prowadzonego wcześniej przez Tarsier Studios. Z kolei w maju tego roku na rynek trafiło wyczekiwane Directive 8020. Niemniej najnowsza odsłona ikonicznego dla studia cyklu The Dark Pictures zebrała przeciętne oceny.
W opublikowanym przez siebie wpisie w serwisie LinkedIn Henrysson ogłosił, iż opuszcza nie tylko Supermassive, ale również spółkę-matkę, Nordisk Games:
To był fantastyczny czas. Podczas moich lat pracy jako prezes – a później jako tymczasowy dyrektor generalny – w Avalanche Studios Group, widzieliśmy, jak przychody i zyski studia potroiły się. Jako dyrektor generalny Supermassive Games miałem zaszczyt przeprowadzić studio przez intensywne zmiany w branży, poszerzając bazę jego klientów i budując kulturę stałej jakości w każdym aspekcie procesu tworzenia gier.
Kierowanie studiem nigdy nie jest pracą jednego człowieka – to wysiłek całego zespołu. Nasze zaangażowanie w ciągłe doskonalenie było i nadal pozostaje kluczowe dla wszystkiego, co robimy. Jestem ogromnie wdzięczny wszystkim pracownikom Supermassive Games za wszystko, czego się z Wami nauczyłem i czego doświadczyłem. Jesteście najlepszym studiem tworzącym gry z narracją na ziemi, rządzicie! I życzę Wam wszystkiego najlepszego w przyszłości.
Odchodząc z Nordisk Games, będę teraz cieszyć się latem z moją wspaniałą rodziną i poświęcę nieco więcej uwagi mojemu własnemu, niewielkiemu portfelowi inwestycyjnemu. Jednak zasadniczo kocham branżę gier oraz tworzących ją ludzi, dlatego będę otwarty na podjęcie wybranych ról doradczych i badanie tego, co przyniesie przyszłość.
GramTV przedstawia:
Swoje oświadczenie opublikowało również samo Nordisk. Dowiemy się z niego, że odejście Henryssona po premierze Directive 8020 wydawało się naturalnym momentem. Jednocześnie zauważono, iż odbudował on zespół liderów Supermassive oraz wyostrzył strategię studia. Tak czy inaczej, na ten moment nie wiadomo, kto przejmie opuszczone przez niego stanowisko.
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