Supermassive Games traci szefa po premierze Directive 8020

W opublikowanym przez siebie wpisie w serwisie LinkedIn Henrysson ogłosił, iż opuszcza nie tylko Supermassive, ale również spółkę-matkę, Nordisk Games:

To był fantastyczny czas. Podczas moich lat pracy jako prezes – a później jako tymczasowy dyrektor generalny – w Avalanche Studios Group, widzieliśmy, jak przychody i zyski studia potroiły się. Jako dyrektor generalny Supermassive Games miałem zaszczyt przeprowadzić studio przez intensywne zmiany w branży, poszerzając bazę jego klientów i budując kulturę stałej jakości w każdym aspekcie procesu tworzenia gier.

Kierowanie studiem nigdy nie jest pracą jednego człowieka – to wysiłek całego zespołu. Nasze zaangażowanie w ciągłe doskonalenie było i nadal pozostaje kluczowe dla wszystkiego, co robimy. Jestem ogromnie wdzięczny wszystkim pracownikom Supermassive Games za wszystko, czego się z Wami nauczyłem i czego doświadczyłem. Jesteście najlepszym studiem tworzącym gry z narracją na ziemi, rządzicie! I życzę Wam wszystkiego najlepszego w przyszłości.

Odchodząc z Nordisk Games, będę teraz cieszyć się latem z moją wspaniałą rodziną i poświęcę nieco więcej uwagi mojemu własnemu, niewielkiemu portfelowi inwestycyjnemu. Jednak zasadniczo kocham branżę gier oraz tworzących ją ludzi, dlatego będę otwarty na podjęcie wybranych ról doradczych i badanie tego, co przyniesie przyszłość.