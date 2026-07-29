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Twórcy Clair Obscur: Expedition 33 chcą „trochę zaszaleć” i „dać upust kreatywności”

Mikołaj Ciesielski
2026/07/29 16:45
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Dyrektor generalny Sandall Interactive wspomina o nowej grze studia.

Clair Obscur: Expedition 33 odniosło ogromny sukces. Już od jakiegoś czasu deweloperzy ze studia Sandall Interactive wspominają o kolejnym projekcie. Temat powrócił również w jednym z ostatnich wywiadów, gdzie zapowiedziano, że w przypadku nowej gry francuski zespół zamierza „trochę zaszaleć”.

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33

Nowa gra twórców Clair Obscur: Expedition 33 odniesie sukces? Studio chce ponownie poczuć „ogień” i „pasję”

Redakcja Automaton miała niedawno okazję porozmawiać z przedstawicielami Sandfall Interactive. W trakcie wywiadu wrócono do wcześniejszej wypowiedzi dyrektora generalnego studia. Guillaume Broche zapowiedział bowiem, że nowa gra wspomnianego zespołu ma różnić się od Clair Obscur: Expedition 33.

W odpowiedzi dyrektor generalny Sandfall Interactive podkreślił, że „jest jeszcze za wcześnie, by mówić o czymś konkretnym”. Broche zaznaczył jednak, że praca nad Clair Obscur: Expedition 33 sprawiła twórcom „ogromną frajdę” i cały zespół „uwielbia” wspomniany tytuł. Dlatego też w przypadku nowego projektu deweloperzy chcą „ponownie odnaleźć ten ogień i tę pasję”.

GramTV przedstawia:

Expedition 33 to był również dość długi projekt. Zwłaszcza dla mnie, ponieważ pracowałem nad nim sześć lat. Dla Toma [Guillermina, czyli współzałożyciela Sandfall Interactive – dop. red.] było to pięć i pół roku, a dla większości pozostałych członków zespołu – od czterech do pięciu lat. To właśnie dlatego chcemy znów pozwolić sobie na marzenia i ponownie dać upust kreatywności. Zamierzamy trochę zaszaleć – powiedział dyrektor generalny Sandfall Interactive.

Na koniec przypomnijmy, że Clair Obscur: Expedition 33 zadebiutowało na rynku 24 kwietnia 2025 roku. Gra jest dostępna na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat debiutanckiej produkcji studia Sandfall Interactive, to zapraszamy do lektury: Recenzja Clair Obscur: Expedition 33 - C’est magnifique!

Źródło:https://www.pushsquare.com/news/2026/07/were-going-to-go-a-bit-crazy-clair-obscur-dev-doesnt-want-to-hold-back-on-its-next-game

Tagi:

News
produkcja
Clair Obscur: Expedition 33
Sandfall Interactive
nowa gra
kreatywność
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112