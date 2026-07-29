Twórcy Clair Obscur: Expedition 33 chcą „trochę zaszaleć” i „dać upust kreatywności”

Dyrektor generalny Sandall Interactive wspomina o nowej grze studia.
Clair Obscur: Expedition 33 odniosło ogromny sukces. Już od jakiegoś czasu deweloperzy ze studia Sandall Interactive wspominają o kolejnym projekcie. Temat powrócił również w jednym z ostatnich wywiadów, gdzie zapowiedziano, że w przypadku nowej gry francuski zespół zamierza „trochę zaszaleć”.
Nowa gra twórców Clair Obscur: Expedition 33 odniesie sukces? Studio chce ponownie poczuć „ogień” i „pasję”
Redakcja Automaton miała niedawno okazję porozmawiać z przedstawicielami Sandfall Interactive. W trakcie wywiadu wrócono do wcześniejszej wypowiedzi dyrektora generalnego studia. Guillaume Broche zapowiedział bowiem, że nowa gra wspomnianego zespołu ma różnić się od Clair Obscur: Expedition 33.
W odpowiedzi dyrektor generalny Sandfall Interactive podkreślił, że „jest jeszcze za wcześnie, by mówić o czymś konkretnym”. Broche zaznaczył jednak, że praca nad Clair Obscur: Expedition 33 sprawiła twórcom „ogromną frajdę” i cały zespół „uwielbia” wspomniany tytuł. Dlatego też w przypadku nowego projektu deweloperzy chcą „ponownie odnaleźć ten ogień i tę pasję”.
GramTV przedstawia:
Expedition 33 to był również dość długi projekt. Zwłaszcza dla mnie, ponieważ pracowałem nad nim sześć lat. Dla Toma [Guillermina, czyli współzałożyciela Sandfall Interactive – dop. red.] było to pięć i pół roku, a dla większości pozostałych członków zespołu – od czterech do pięciu lat. To właśnie dlatego chcemy znów pozwolić sobie na marzenia i ponownie dać upust kreatywności. Zamierzamy trochę zaszaleć – powiedział dyrektor generalny Sandfall Interactive.
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