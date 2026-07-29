Twórcy Clair Obscur: Expedition 33 chcą „trochę zaszaleć” i „dać upust kreatywności”

Clair Obscur: Expedition 33 odniosło ogromny sukces. Już od jakiegoś czasu deweloperzy ze studia Sandall Interactive wspominają o kolejnym projekcie. Temat powrócił również w jednym z ostatnich wywiadów, gdzie zapowiedziano, że w przypadku nowej gry francuski zespół zamierza „trochę zaszaleć”.

Nowa gra twórców Clair Obscur: Expedition 33 odniesie sukces? Studio chce ponownie poczuć „ogień” i „pasję”

Redakcja Automaton miała niedawno okazję porozmawiać z przedstawicielami Sandfall Interactive. W trakcie wywiadu wrócono do wcześniejszej wypowiedzi dyrektora generalnego studia. Guillaume Broche zapowiedział bowiem, że nowa gra wspomnianego zespołu ma różnić się od Clair Obscur: Expedition 33.