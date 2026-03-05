To już pewne – po 88 latach DC w końcu uczyniło Supermana bogiem

Superman od zawsze był niemal nieograniczenie potężny – od przesuwania planet po utrzymywanie czarnej dziury w dłoni – ale w najnowszej historii DC K.O. kultowy superbohater wreszcie osiągnął boski status. W finałowym numerze serii, Superman staje się King Omega, czyli kosmiczną istotą na równi z Darkseidem. Dzięki mocy serca Apokolips, Clark odbudowuje wszechświat, powstrzymuje Darkseida i przywraca życie poległym wojownikom turnieju.

Superman stał się bogiem

Okazuje się jednak, że bohater ma wyraźne opory przed boskością i władzą, jaką mu ona daje. Jak wyjaśnia Scott Snyder i zespół twórców: „Superman nie chce być bogiem. Woli podnieść wszystkich do swojego poziomu, pokazując, że każdy jest równie wartościowy”. Choć jego siła jest nieprawdopodobna – każde uderzenie ma moc małego wszechświata – sam bohater wybiera dzielić moc zamiast skupiać ją w sobie.