Twórcy Clair Obscur: Expedition 33 zaskakują. „Nie planowaliśmy tego zakończenia”

Jest to odpowiedni czas, by poznać większą liczbę ciekawostek na temat wspomnianej produkcji. Np. takich związanych z jej zakończeniem.

Szczęśliwe zakończenie nigdy nie było opcją

Samo Clair Obscur: Expedition 33 oferuje dwa różne rozwiązań w kwestii tego, jak może wyglądać finał i jak potoczą się losy wszystkich głównych postaci. Może być trochę źle albo bardzo źle, ale żadne z nich nie otrzymało statusu tego kanonicznego. Deweloperzy z Sandfall Interactive nie wzięli natomiast pod uwagę czegoś, co z czystym sumieniem moglibyśmy określić mianem “szczęśliwego zakończenia”. Takiego, w którym zło zostaje pokonane, a wszyscy przedstawiciele dobra żyją długo, bezpiecznie i szczęśliwie. Jak się okazuje, francuskie studio nigdy nie miało takiego zamiaru.