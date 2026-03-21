Twórcy Clair Obscur: Expedition 33 zaskakują. „Nie planowaliśmy tego zakończenia”

Maciej Petryszyn
2026/03/21 20:50
Już za miesiąc niespodziewany ubiegłoroczny hit, Clair Obscur: Expedition 33, obchodzić będzie swoje pierwsze urodziny. Ależ to zleciało, prawda?

Jest to odpowiedni czas, by poznać większą liczbę ciekawostek na temat wspomnianej produkcji. Np. takich związanych z jej zakończeniem.

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33

Szczęśliwe zakończenie nigdy nie było opcją

Samo Clair Obscur: Expedition 33 oferuje dwa różne rozwiązań w kwestii tego, jak może wyglądać finał i jak potoczą się losy wszystkich głównych postaci. Może być trochę źle albo bardzo źle, ale żadne z nich nie otrzymało statusu tego kanonicznego. Deweloperzy z Sandfall Interactive nie wzięli natomiast pod uwagę czegoś, co z czystym sumieniem moglibyśmy określić mianem “szczęśliwego zakończenia”. Takiego, w którym zło zostaje pokonane, a wszyscy przedstawiciele dobra żyją długo, bezpiecznie i szczęśliwie. Jak się okazuje, francuskie studio nigdy nie miało takiego zamiaru.

W rozmowie z IGN opowiedziała o tym Jennifer Svedberg-Yen, jedna z twórczyni scenariusza:

Nigdy nawet nie rozważaliśmy prawdziwego, szczęśliwego zakończenia. Być może istniała wersja nieco radośniejsza. Po sposobie montażu finałów widać, że jeden ma nieco bardziej podnoszący na duchu ton, a drugi nieco mroczniejszy. Oba są jednocześnie dobre i złe. Wszystko zależy od tego, czyją perspektywę i czyje “żyli długo i szczęśliwie” stawiasz na pierwszym miejscu.

Clair Obscur: Expedition 33 wydano 24 kwietnia 2025 roku, równocześnie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niepozorna gra, którą wcześniej miało kto się interesował, rzuciła wyzwanie największym w branży, a pod względem liczby zdobytych nagród GOTY nawet Elden Ring od FromSoftware. Co więcej, produkcja ma też szansę, by wyrównać historyczne osiągnięcie Baldur’s Gate 3 i otrzymać wyróżnienie dla gry roku we wszystkich 5 najważniejszych branżowych plebiscytach. Nic dziwnego, że w tej sytuacji wiele osób czeka na informacje o kontynuacji, chociaż samo Sandfall niechętnie porusza ten temat.

Źródło:https://insider-gaming.com/clair-obscur-expedition-33-devs-never-considered-a-happy-ending-for-the-game/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

