Twórcy Clair Obscur: Expedition 33 od zawsze planowali DLC, ale sukces gry zmienił ich podejście

Dodatek do hitowego RPG-a może zostać dostosowany do oczekiwań graczy.

Twórcy Clair Obscur: Expedition 33 od samego początku zakładali stworzenie dodatku DLC do swojego RPG-a. Jednak ogromny sukces gry, która sprzedała się w 2 milionach egzemplarzy w zaledwie 12 dni od premiery, skłonił ich do ponownego przemyślenia planów związanych z rozszerzeniem.

Clair Obscur: Expedition 33 – sukces wpłynął na plany dotyczące dodatku

Guillaume Broche, prezes studia Sandfall Interactive, ujawnił, że pomysł na DLC do Clair Obscur: Expedition 33 istniał jeszcze przed debiutem gry. Ogromne zainteresowanie tytułem sprawiło, że zespół musi teraz bardziej starannie zaplanować, jak podejść do dodatku. Broche nie zdradził jeszcze szczegółów, ale zasugerował, że studio chce stworzyć projekt, który dorówna wysokim standardom podstawowej wersji gry. Fani mogą liczyć na nowe historie, być może dotyczące innych ekspedycji, które w świecie Clair Obscur mają potencjał do rozwoju, a jedną z popularniejszych jest ekspedycja 60.