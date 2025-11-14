George R.R. Martin pozywa OpenAI. Czy ChatGPT naprawdę napisał kontynuację Gry o tron?

Autor sagi Pieśni Lodu i Ognia pozywa OpenAI i Microsoft, twierdząc, że ChatGPT wykorzystał jego dzieła do stworzenia nowej historii.

George R.R. Martin dołączył do zbiorowego pozwu przeciwko OpenAI i Microsoftowi, zarzucając firmom wykorzystanie jego twórczości bez zgody. Sprawa trafiła do sądu pod koniec października, a w dokumentach opisano przykład, który miał przekonać pisarza, że ChatGPT został wytrenowany między innymi na jego powieściach.

George R.R. Martin – ChatGPT tworzy nowy rozdzia ł Pieśni Lodu i Ognia

Według złożonego pozwu prawnicy Martina poprosili sztuczną inteligencję o przygotowanie szczegółowego szkicu kontynuacji Starcia królów, która miałaby odejść od wydarzeń Nawałnicy mieczy. AI miała natychmiast odpowiedzieć, sugerując stworzenie alternatywnej wersji historii wraz z nowymi wątkami fabularnymi.