George R.R. Martin pozywa OpenAI. Czy ChatGPT naprawdę napisał kontynuację Gry o tron?

Mikołaj Berlik
2025/11/14 11:30
Autor sagi Pieśni Lodu i Ognia pozywa OpenAI i Microsoft, twierdząc, że ChatGPT wykorzystał jego dzieła do stworzenia nowej historii.

George R.R. Martin dołączył do zbiorowego pozwu przeciwko OpenAI i Microsoftowi, zarzucając firmom wykorzystanie jego twórczości bez zgody. Sprawa trafiła do sądu pod koniec października, a w dokumentach opisano przykład, który miał przekonać pisarza, że ChatGPT został wytrenowany między innymi na jego powieściach.

George R.R. Martin – ChatGPT tworzy nowy rozdział Pieśni Lodu i Ognia

Według złożonego pozwu prawnicy Martina poprosili sztuczną inteligencję o przygotowanie szczegółowego szkicu kontynuacji Starcia królów, która miałaby odejść od wydarzeń Nawałnicy mieczy. AI miała natychmiast odpowiedzieć, sugerując stworzenie alternatywnej wersji historii wraz z nowymi wątkami fabularnymi.

ChatGPT przedstawił opowieść zatytułowaną Taniec cieni, wprowadzając do świata Westeros nowe postacie i elementy, takie jak Lady Elara Targaryen, sekta Dzieci lasu czy starożytna magia wywodząca się od smoków. Zdaniem sędziego Sidneya Steina to wystarczający materiał, by uznać pozew za zasadny i skierować go do dalszego rozpatrzenia.

Pozew Martina dołącza do serii spraw wytaczanych od 2023 roku, gdy artyści zaczęli pozywać firmy rozwijające AI za rzekome trenowanie modeli na chronionych dziełach. Jak podaje m.in. Collider, ani OpenAI, ani Microsoft nie skomentowały jeszcze sytuacji. Spór ponownie rozgrzewa dyskusję o granice wykorzystania sztucznej inteligencji w tworzeniu nowych tekstów i o to, czy AI może powstawać na bazie cudzych utworów bez zgody twórców.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 12:03
Silverburg napisał:

Martin dostanie trochę kasy i temat ucichnie 

Nie ucichnie bo to są darmowe pieniądze. Nawet jeżeli pójdą z nim na ugodę, to jest zachęcenie innych do zrobienia dokładnie tego samego.

Pamiętaj też że Disney i Universal np pozwali Midjourney. Bo nawet nie używając terminów Star Wars czy Vader jak prosili usługę o rycerza w czarnej zbroi, w hełmie zakrywającym twarz i ze świecącym mieczem - to usługa po prostu rysowała Vadera. A nie mają licencji czy praw do wykorzystania komercyjnie wizerunku. 

A jak już pojawi się precedens to wtedy mogą walić do każdej firmy AI i robić to samo.

Mało tego, jest mnóstwo firm AI które są tylko przykrywką np. dla OpenAI. Tzn pod spodem wykorzystują API gigantów. Im też możesz od razu dowalić. Bo to są obecne byty i legalnie też wykorzystują Twoją własność intelektualną. 

Jedyna szansa dla firm związanych z AI do dosłownie przekupić polityków by dostali ochronę podobnie jak to jest z serwisami społecznościowymi które są chronione przed treściami generowanymi przez ich użytkowników. 

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 12:02

Tymczasem niedawno wydane reedycje książek Martina są podejrzane o użycie AI https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/news/george-rr-martin-ai-game-of-thrones-feast-for-crows-b2863485.html. Oczywiście zaprzeczają, ale poziom ilustracji jest na tyle słaby (np. niezgodny z opisami książkowymi) że poważnemu wydawnictwu powinno być wstyd że takie coś wyszło na rocznice. Wielu fanów by im lepsze i za darmo namalowało...

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:36

Martin dostanie trochę kasy i temat ucichnie 




