Twórcy Bully Online ujawniają, dlaczegeo zamknęli modyfikację. "To musi zniknąć, natychmiast"

Jakub Piwoński
2026/01/23 18:50
Po zaledwie miesiącu od startu mod Bully Online został zamknięty. Wiemy dlaczego, choć odpowiedź jest raczej oczywista. Tak kończy modyfikowanie cudzej własności.

Niedawno pisaliśmy o Bully Online – ambitnej modyfikacji, która miała pozwolić na rozgrywkę multiplayer w kultowym Bully od Rockstar Games, na wzór GTA Online. Projekt szybko wzbudził entuzjazm fanów i tchnął nowe życie w niemal 20-letnią grę. Niestety, mod nie był dostępny długo, a teraz poznaliśmy kulisy jego nagłego zniknięcia. Taki finał był jednak dość łatwy do przewidzenia.

Bully
Bully

Dlaczego nie zagramy już w Bully Online?

Lider projektu, youtuber znany jako Swegta, opublikował nagranie, w którym potwierdził, że Bully Online zostało zamknięte z powodu „prawnego zagrożenia”. Choć nie padła wprost nazwa firmy, twórca nie pozostawił wątpliwości co do źródła problemu. Jak sam stwierdził, nawiązując do nazwy Take-Two, właściciela praw do marki:

Nie mogę wchodzić w szczegóły, ale możecie sobie zgadnąć dwa razy [ang. take two], kto za tym stoi.

Zespół Fat Pigeon Development całkowicie zaprzestał prac nad projektem i nie planuje jego dalszego rozwoju ani promocji. Swegta podkreślił, że niezależnie od formy finansowania czy skali moda, projekt i tak zostałby zatrzymany, a osoby wspierające go finansowo otrzymały propozycję zwrotu środków.

Twórca przyznał również, że zespół był gotów na kompromisy i zmiany, gdyby dano im taką możliwość. Nie było rozmów ani negocjacji. Usłyszeliśmy tylko: ‘to musi zniknąć, natychmiast’ – relacjonował. Najbardziej rozczarowujące okazało się jednak coś innego:

Ten projekt nigdy nie stanowił zagrożenia dla kogokolwiek. Miał pozytywny wpływ na społeczność i sprawił, że ludzie ponownie kupowali Bully’ego.

Choć los Bully Online raczej nikogo nie zaskakuje – biorąc pod uwagę historię podobnych inicjatyw – dla fanów gry to kolejny sygnał, że modowanie tytułów Rockstar wciąż pozostaje polem minowym. Zespół Fat Pigeon zapowiada jednak, że nie znika z branży i zamierza skupić się na autorskich projektach, zapewne z dala od cudzych marek.

Źródło:https://www.pcgamesn.com/bully-scholarship-edition/online-mod-shut-down-swegta

