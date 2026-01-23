Twórcy Bully Online ujawniają, dlaczegeo zamknęli modyfikację. "To musi zniknąć, natychmiast"

Po zaledwie miesiącu od startu mod Bully Online został zamknięty. Wiemy dlaczego, choć odpowiedź jest raczej oczywista. Tak kończy modyfikowanie cudzej własności.

Niedawno pisaliśmy o Bully Online – ambitnej modyfikacji, która miała pozwolić na rozgrywkę multiplayer w kultowym Bully od Rockstar Games, na wzór GTA Online. Projekt szybko wzbudził entuzjazm fanów i tchnął nowe życie w niemal 20-letnią grę. Niestety, mod nie był dostępny długo, a teraz poznaliśmy kulisy jego nagłego zniknięcia. Taki finał był jednak dość łatwy do przewidzenia.

Dlaczego nie zagramy już w Bully Online?

Lider projektu, youtuber znany jako Swegta, opublikował nagranie, w którym potwierdził, że Bully Online zostało zamknięte z powodu „prawnego zagrożenia”. Choć nie padła wprost nazwa firmy, twórca nie pozostawił wątpliwości co do źródła problemu. Jak sam stwierdził, nawiązując do nazwy Take-Two, właściciela praw do marki: