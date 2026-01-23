Twórcy Bully Online ujawniają, dlaczegeo zamknęli modyfikację. "To musi zniknąć, natychmiast"

Po zaledwie miesiącu od startu mod Bully Online został zamknięty. Wiemy dlaczego, choć odpowiedź jest raczej oczywista. Tak kończy modyfikowanie cudzej własności.
Niedawno pisaliśmy o Bully Online – ambitnej modyfikacji, która miała pozwolić na rozgrywkę multiplayer w kultowym Bully od Rockstar Games, na wzór GTA Online. Projekt szybko wzbudził entuzjazm fanów i tchnął nowe życie w niemal 20-letnią grę. Niestety, mod nie był dostępny długo, a teraz poznaliśmy kulisy jego nagłego zniknięcia. Taki finał był jednak dość łatwy do przewidzenia.
Dlaczego nie zagramy już w Bully Online?
Lider projektu, youtuber znany jako Swegta, opublikował nagranie, w którym potwierdził, że Bully Online zostało zamknięte z powodu „prawnego zagrożenia”. Choć nie padła wprost nazwa firmy, twórca nie pozostawił wątpliwości co do źródła problemu. Jak sam stwierdził, nawiązując do nazwy Take-Two, właściciela praw do marki:
Nie mogę wchodzić w szczegóły, ale możecie sobie zgadnąć dwa razy [ang. take two], kto za tym stoi.
Zespół Fat Pigeon Development całkowicie zaprzestał prac nad projektem i nie planuje jego dalszego rozwoju ani promocji. Swegta podkreślił, że niezależnie od formy finansowania czy skali moda, projekt i tak zostałby zatrzymany, a osoby wspierające go finansowo otrzymały propozycję zwrotu środków.
Twórca przyznał również, że zespół był gotów na kompromisy i zmiany, gdyby dano im taką możliwość. Nie było rozmów ani negocjacji. Usłyszeliśmy tylko: ‘to musi zniknąć, natychmiast’ – relacjonował. Najbardziej rozczarowujące okazało się jednak coś innego:
Ten projekt nigdy nie stanowił zagrożenia dla kogokolwiek. Miał pozytywny wpływ na społeczność i sprawił, że ludzie ponownie kupowali Bully’ego.
Choć los Bully Online raczej nikogo nie zaskakuje – biorąc pod uwagę historię podobnych inicjatyw – dla fanów gry to kolejny sygnał, że modowanie tytułów Rockstar wciąż pozostaje polem minowym. Zespół Fat Pigeon zapowiada jednak, że nie znika z branży i zamierza skupić się na autorskich projektach, zapewne z dala od cudzych marek.
