Najważniejsze elementy GTA 6 były już w GTA 5? Były deweloper Rockstara zdradza sposób działania twórców

Mikołaj Berlik
2026/03/09 18:00
Taką sztuczkę widzieliśmy już przy okazji poprzednich dwóch odsłon serii.

W branży gier wideo nic nie dzieje się bez przyczyny, a najciekawsze pomysły często dojrzewają latami. Rob Carr, były inżynier dźwięku w Rockstar Games, w najnowszym wywiadzie dla kanału Kiwi Talkz rzucił nowe światło na to, jak ewoluuje seria Grand Theft Auto. Według niego, fundamenty pod mechaniki, które zobaczymy w nadchodzącej „szóstce”, zostały położone już kilkanaście lat temu.

Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI

Co zobaczymy w GTA 6? Opowieść o misji sprzed lat

Carr wskazuje na konkretny moment w historii serii – misję „Three Leaf Clover” z GTA 4. To właśnie ten słynny napad na bank, w którym ramię w ramię walczyli Niko Bellic, Johnny Klebitz i Luis Lopez, miał być bezpośrednim prototypem systemu trzech protagonistów z GTA 5.

To, co w czwartej części było jednorazowym wydarzeniem łączącym bohaterów podstawki i dodatków, w piątce stało się filarem rozgrywki. Carr jest przekonany, że Rockstar zastosuje podobny manewr przy GTA 6. Deweloper sugeruje, że w „piątce” ukryte są mechaniki (prawdopodobnie testowane, ale w pełni nierozwinięte), które w nowej odsłonie staną się kluczowymi elementami fabuły lub rozgrywki.

Biorąc pod uwagę, że w GTA 6 pokierujemy duetem (Lucia i Jason), możemy spodziewać się jeszcze głębszej i bardziej płynnej współpracy między postaciami niż ta, którą znamy z przygód Michaela, Franklina i Trevora. Carr dodaje, że po premierze gracze zapewne pomyślą: „To było takie oczywiste, jak mogliśmy tego nie przewidzieć?”.

Warto przypomnieć, że po kilku przesunięciach, oficjalna data premiery Grand Theft Auto 6 to obecnie 19 listopada 2026 roku. Gra ma zadebiutować wyłącznie na konsolach nowej generacji: PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Później możemy spodziewać się również pecetowego wydania.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/grand-theft-auto/some-of-gta-6s-big-ideas-are-likely-hiding-in-gta-5-ex-rockstar-dev-predicts-and-you-only-need-to-look-at-gta-4-to-see-why-id-be-incredibly-surprised-if-they-dont-do-anything-like-that/

