Najważniejsze elementy GTA 6 były już w GTA 5? Były deweloper Rockstara zdradza sposób działania twórców

W branży gier wideo nic nie dzieje się bez przyczyny, a najciekawsze pomysły często dojrzewają latami. Rob Carr, były inżynier dźwięku w Rockstar Games, w najnowszym wywiadzie dla kanału Kiwi Talkz rzucił nowe światło na to, jak ewoluuje seria Grand Theft Auto. Według niego, fundamenty pod mechaniki, które zobaczymy w nadchodzącej „szóstce”, zostały położone już kilkanaście lat temu.

Co zobaczymy w GTA 6? Opowieść o misji sprzed lat

Carr wskazuje na konkretny moment w historii serii – misję „Three Leaf Clover” z GTA 4. To właśnie ten słynny napad na bank, w którym ramię w ramię walczyli Niko Bellic, Johnny Klebitz i Luis Lopez, miał być bezpośrednim prototypem systemu trzech protagonistów z GTA 5.