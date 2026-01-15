Zaloguj się lub Zarejestruj

Mogliście zagrać w Bully Online, ale już tego nie zrobicie. Serwery zamknięto zaledwie miesiąc po premierze

Jakub Piwoński
2026/01/15 09:20
Mod Bully Online, pozwalający na rozgrywkę wieloosobową w świecie kultowej gry Rockstar, został zamknięty zaledwie miesiąc po premierze. Serwery zostały wyłączone, a wszystkie dane kont usunięte.

W oficjalnym poście na Discordzie twórcy ogłosili, że Bully Online kończy działalność „na zawsze”. Serwer został wyłączony, kod źródłowy usunięty, a wszystkie konta graczy zostaną trwale skasowane. Dlaczego? Przyczyny zamknięcia nie zostały ujawnione, choć twórcy obiecali, że youtuber Swegta omówi szczegóły w osobnym materiale wideo.

Bully Online zostało wyłączone

Na razie jednak wiedzcie, że nie tego chcieliśmy” – napisano w ogłoszeniu. Bully Online był modem zapowiedzianym w październiku i udostępnionym w połowie grudnia. Gracze mogli korzystać z trybu swobodnej gry, niestandardowych pojazdów, odgrywania ról i ponad 60 minigier, łącząc się z innymi fanami z całego świata. Projekt był również typu open source, co pozwalało społeczności na dalszy rozwój i modyfikacje.

Niestety, dla fanów wszystko to zakończyło się nagle. Strona internetowa moda jest niedostępna, a dalsze losy projektu pozostają niejasne. Można jedynie przypuszczać, że powody zamknięcia mogą mieć związek z twórcami oryginalnej gry, Rockstar.

Przypomnijmy, że Bully to kultowa gra akcji stworzona przez Rockstar, w której gracz wciela się w ucznia w fikcyjnej szkole i wykonuje różnorodne zadania, zarówno w ramach fabuły, jak i w otwartym świecie. Gra jest znana z humoru, swobody rozgrywki i możliwości interakcji z innymi postaciami oraz otoczeniem. Przeczytajcie także o tym, dlaczego nigdy nie powstało Bully 2.

Źródło:https://insider-gaming.com/bully-online-shutdown-month-after-launch/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




