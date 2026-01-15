Mogliście zagrać w Bully Online, ale już tego nie zrobicie. Serwery zamknięto zaledwie miesiąc po premierze

Mod Bully Online, pozwalający na rozgrywkę wieloosobową w świecie kultowej gry Rockstar, został zamknięty zaledwie miesiąc po premierze. Serwery zostały wyłączone, a wszystkie dane kont usunięte.

W oficjalnym poście na Discordzie twórcy ogłosili, że Bully Online kończy działalność „na zawsze”. Serwer został wyłączony, kod źródłowy usunięty, a wszystkie konta graczy zostaną trwale skasowane. Dlaczego? Przyczyny zamknięcia nie zostały ujawnione, choć twórcy obiecali, że youtuber Swegta omówi szczegóły w osobnym materiale wideo.

Bully Online zostało wyłączone

„Na razie jednak wiedzcie, że nie tego chcieliśmy” – napisano w ogłoszeniu. Bully Online był modem zapowiedzianym w październiku i udostępnionym w połowie grudnia. Gracze mogli korzystać z trybu swobodnej gry, niestandardowych pojazdów, odgrywania ról i ponad 60 minigier, łącząc się z innymi fanami z całego świata. Projekt był również typu open source, co pozwalało społeczności na dalszy rozwój i modyfikacje.