Twórcy Borderlands 4 zdradzają kulisy powstawania łowców skarbów. „Każdy w firmie może zaproponować własnego Vault Huntera”

Vault Hunterzy to w gruncie rzeczy łowcy skarbów, poszukiwacze nagród. Żyją na krawędzi, nie mają problemu z tym, by brać sprawy w swoje ręce. Działają trochę w tej szarej strefie między tym, co dobre, a tym, co złe. Ostatecznie chodzi im o kasę, bogactwo, władzę, chwałę – cokolwiek. I są gotowi zrobić wszystko, by to osiągnąć.