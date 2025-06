Borderlands 4 ma być lepsze od poprzedniej części „pod każdym względem”

Komentarze Pitchforda pojawiły się w odpowiedzi na wcześniejszy post, w którym poruszał kwestię średniego czasu spędzanego przez graczy z poprzednimi odsłonami serii – Borderlands 2 i Borderlands 3. Zgodnie z przedstawionymi przez niego danymi, średni czas gry dla Borderlands 2 wynosił około 13 godzin i 42 minuty, przy czym ponad 87 procent wszystkich graczy spędziło z tytułem więcej niż godzinę. W przypadku Borderlands 3 średnia wydłużyła się do około 18 godzin i 48 minut, a 92 procent graczy grało dłużej niż godzinę.

Randy Pitchford, szef Gearbox Software, ponownie wykorzystał platformę X, aby podzielić się swoimi przemyśleniami na temat nadchodzącego Borderlands 4. W obszernej wypowiedzi Pitchford wyraził ogromną pewność co do jakości gry, stwierdzając, że studio postrzega Borderlands 4 jako usprawnienie względem Borderlands 3.

Analizując te liczby, Pitchford zasugerował, że może to oznaczać, iż nowsza część jest „lepsza”, posługując się standardem preferowanym przez osoby odpowiadające na jego ankietę, które uważały rzeczywisty czas spędzony z grą za lepszy wskaźnik jakości niż recenzje użytkowników.

Wracając do Borderlands 4, Pitchford stanowczo stwierdził, że gra zapowiada się na lepszą od Borderlands 3 pod każdym posiadanym przez studio wskaźnikiem, włączając w to te subiektywne. To przekonanie sprawia, że cała ekipa Gearbox jest bardzo podekscytowana zbliżającą się premierą.