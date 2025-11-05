Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy Battlefield przyznają się do absurdalnego błędu. Gracze umierają w nietypowych okolicznościach

Mikołaj Berlik
2025/11/05 12:10
‘Nie, nie łamiemy kolan celowo’.

Nielogiczne zgony to nic nowego w świecie gier, ale ten przypadek z Battlefielda 6 zaskoczył nawet najbardziej doświadczonych weteranów serii. Gracze zaczęli zgłaszać dziwny błąd, który sprawiał, że postacie umierały natychmiast po wykonaniu zwykłego skoku.

Battlefield 6

Battlefield 6 – połamane kolana i reakcja twórców

Problem został nagłośniony przez youtubera o pseudonimie Dynamic, który opublikował krótkie nagranie prezentujące moment, gdy żołnierz dosłownie pada martwy po wyskoczeniu. Na wideo szybko zareagował projektant gry, Florian Le Bihan z EA DICE, potwierdzając, że zespół zna błąd i wie, skąd się bierze.

Według dewelopera problem występuje, gdy gracz wcześniej zginie po upadku z dużej wysokości, a następnie zostanie wskrzeszony i ponownie wykona skok. W takiej sytuacji system kolizji błędnie odczytuje stan postaci, co skutkuje natychmiastowym zgonem. Le Bihan dodał, że twórcy „znaleźli problem i pracują nad jego naprawą”.

Choć część społeczności żartowała, że to „nowy sposób ograniczania ruchliwości graczy”, przedstawiciele EA DICE szybko ucięli “spekulacje”. „Nie, nie łamiemy kolan celowo” – napisał Le Bihan w komentarzu.

Błąd sam w sobie nie wpływa znacząco na ogólny odbiór gry, ale w obecnej sytuacji studio nie może pozwolić sobie na więcej wpadek. Battlefield 6 już teraz jest drugą najgorzej ocenianą odsłoną serii na Steamie, a kolejne błędy mogłyby tylko pogłębić niezadowolenie społeczności.

News
PC
Electronic Arts
EA
EA DICE
strzelanka
Battlefield
PlayStation 5
błędy
błąd
Battlefield 6
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
