Battlefield drugą najgorszą odsłoną kultowej serii. Dlaczego dane stają się coraz bardziej martwiące?

Choć Battlefield 6 miał być powrotem serii do korzeni, na Steamie zebrał mieszane recenzje. Użytkownicy chwalą rozgrywkę i oprawę audiowizualną, ale skarżą się na problemy z nowym trybem RedSec oraz kontrowersyjny system battle passa. Obecnie tylko Battlefield 2042 notuje gorsze wyniki w historii serii na platformie Valve.
Battlefield 6 – dobre początki, trudna rzeczywistość na Steamie
Według danych udostępnionych przez graczy na Reddicie, Battlefield 6 ma obecnie około 42% pozytywnych recenzji – więcej niż 2042 tuż po premierze, ale wciąż daleko mu do uznanych klasyków, takich jak Battlefield 1, Bad Company 2 czy Battlefield 4.
Jednym z głównych powodów spadku ocen jest negatywny odbiór trybu RedSec, który został potraktowany jako osobny moduł i nie przypadł do gustu fanom serii. Wielu graczy krytykuje też jaskrawe skiny, drogiego battle passa oraz „najgorszą mapę w historii cyklu”, która pojawiła się wraz z pierwszym sezonem.
Na ostateczną ocenę wpłynęła również fala review bombingu z Chin, która obniżyła średni wynik gry na Steamie. Jak zwracają uwagę niektórzy użytkownicy, Battlefield 6 byłby oceniany znacznie lepiej, gdyby nie masowe wystawianie negatywnych opinii niezwiązanych z jakością gry.