Battlefield drugą najgorszą odsłoną kultowej serii. Dlaczego dane stają się coraz bardziej martwiące?

Choć Battlefield 6 miał być powrotem serii do korzeni, na Steamie zebrał mieszane recenzje. Użytkownicy chwalą rozgrywkę i oprawę audiowizualną, ale skarżą się na problemy z nowym trybem RedSec oraz kontrowersyjny system battle passa. Obecnie tylko Battlefield 2042 notuje gorsze wyniki w historii serii na platformie Valve.

Battlefield 6 – dobre początki, trudna rzeczywistość na Steamie

Według danych udostępnionych przez graczy na Reddicie, Battlefield 6 ma obecnie około 42% pozytywnych recenzji – więcej niż 2042 tuż po premierze, ale wciąż daleko mu do uznanych klasyków, takich jak Battlefield 1, Bad Company 2 czy Battlefield 4.