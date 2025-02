Twórcy Baldur’s Gate 3 z kolejnymi poprawkami Patcha 8. Testy wciąż trwają

Dowiedzieliśmy się również, że w tym tygodniu doczekamy się kolejnej fali zaproszeń do testów Baldur’s Gate 3. Osoby wybrane do udziału w wydarzeniu otrzymają odpowiedniego e-maila, dzięki któremu otrzymają dostęp do wspomnianej wersji. Prośby o dołączenie możemy składać korzystając z podanego linku.

Na koniec przypomnijmy, że Baldur’s Gate 3 został wydany 3 sierpnia 2023 roku. Tytuł jest dostępny na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Niestety data premiery Patch 8 nie została jeszcze ujawniona.