Baldur’s Gate 3 z wyczekiwanymi zmianami. Poznaliśmy zawartość następnej aktualizacji

Wszystkie zmiany przedstawione na Steamie przez twórców Baldur’s Gate 3 prawdopodobnie zostaną dostosowane podczas planowanych testów. Mają one odbyć się na wszystkich platformach na początku stycznia, lecz na dzienną datę musimy jeszcze poczekać. Warto dodać, że w ubiegłym roku otrzymał wyróżnienie Gry Roku, a na nadchodzącej gali The Game Awards ma szansę na zwycięstwo w kategorii Best Community Support.

Przypomnijmy, że Baldur’s Gate 3 został wydany 3 sierpnia 2023 roku i jest dostępny na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Tytuł jest obecnie przeceniony na Steamie, GOG oraz PlayStation o 20 procent, dzięki czemu zainteresowani muszą zapłacić 199,20 złotych.