Twórcy Baldur’s Gate 3 naprawiają błędy z fanowskimi modyfikacjami. Update jest już dostępny

Ostatnio do Baldur’s Gate 3 pojawia się więcej modyfikacji niż dotychczas, a to za sprawą aktualizacji numer 7, która jest dostępna od jakiegoś czasu na wszystkich platformach. Dzięki niej możemy zajmować się modyfikacjami z poziomu gry, co znacznie ułatwia ten aspekt gry wielu osobom. Wczoraj twórcy wypuścili kolejny update, lecz tym razem dotyczy on pomniejszych zmian.

Baldur’s Gate 3 - nowa aktualizacja do gry

Wczoraj pojawił się nowy patch do Baldur’s Gate 3, który ma naprawić wiele błędów występujących w grze po premierze aktualizacji o numerze 7. Na Steamie znajdziemy pełną listę zmian związanych z nowym menadżerem modów oraz crashowaniem produkcji. Poza naprawianiem modyfikacji ulepszono również ogólne działanie produkcji i skrócono czas ekranów ładowania.